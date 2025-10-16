Luftwärmepumpen haben sich als klimafreundliche Heiztechnik etabliert. Sie nutzen die Außenluft als Energiequelle und arbeiten meist effizient. Doch gerade in den kalten Monaten zeigt sich eine Schwäche: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind Wärmepumpen mitunter träge und erwärmen die Wohnräume nur langsam. Sinkt die Außentemperatur, steigt der Strombedarf – besonders dann, wenn ein elektrischer Heizstab eingeschaltet wird, um die nötige Wärme zu liefern. Die Folge sind deutlich höhere Betriebskosten.

Die Lösung ist ein hybrides Heizsystem – bestehend aus einer Kombination von Wärmepumpe und einem wasserführenden Kamin- oder Pelletofen. Eine Investition, die sich schnell amortisiert, denn während die Kosten für eine Kilowattstunde Wärme bei einem Heizstab bei mindestens 30 Cent liegen, sind es bei einem Pelletofen nur rund 6 Cent – mit Scheitholz sogar noch günstiger.

Dual Fire-Technologie: Kraftvolles Feuer, das zweimal leuchtet

Für alle, die hohe Effizienz und ein beeindruckendes Feuererlebnis suchen, bietet ORANIER den Hektos Aqua. Sein doppeltes Flammenspiel – zwei Brennkammern übereinander – sorgt für ein außergewöhnliches Erscheinungsbild und ist Ausdruck ausgeklügelter Heiztechnik. Während oben das Holz lodert, züngeln unten die Flammen der Holzgase – ein Zusammenspiel, das nicht nur begeistert, sondern den zentralen Heizkreislauf unterstützt. Denn als wasserführender Kaminofen mit integriertem Wärmetauscher speist er heißes Wasser in einen Pufferspeicher ein und wird so zum starken Baustein eines hybriden Energiesystems.

Um maximale Effizienz zu erzielen, nutzt der Hektos Aqua das Prinzip der Holzvergasung: Zunächst brennt das Holz in der oberen Kammer. Nach dem Nachlegen wird die Bypass-Klappe geschlossen, und die freigesetzten Holzgase gelangen durch Düsen in die untere Brennkammer, wo sie besonders sauber verbrannt werden. Dieses Zusammenspiel – Dual Fire genannt – steigert den Wirkungsgrad auf über 90 Prozent. Die erzeugte Wärme wird nicht nur im Raum spürbar, sondern auch im ganzen Haus – über den Pufferspeicher und das zentrale Heizsystem.

Mehr wissen, cleverer heizen

In Kombination mit einer Luftwärmepumpe bildet der Hektos Aqua somit ein innovatives Wärmekonzept. Denn Holz ist regional verfügbar, leicht zu lagern und sorgt in frostigen Zeiten für zuverlässige Wärme, insbesondere dann, wenn die Effizienz der Wärmepumpe nachlässt.

Wer sich intensiver mit hybriden Heizsystemen beschäftigen möchte, findet auf der neuen Plattform www.hybride-waerme.de eine Informationsquelle, die im deutschsprachigen Raum ihresgleichen sucht. Der digitale Ratgeber von ORANIER bündelt Know-how und bietet fundierte Inhalte zur Technik und Anwendung, zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie den Fördermöglichkeiten. Das Informationsniveau entspricht dem eines Fachbuches – mit dem Vorteil, dass die Inhalte laufend erweitert und praxisnah ergänzt werden.