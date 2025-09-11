24.09.2025 um 09:00 bis 16:30 Uhr in Arnsberg

SCHWERPUNKT

Der heutige Anspruch an einen hohen Wohnkomfort wird durch viele Faktoren bestimmt. DIN 4109 geht dabei insbesondere auf den Schallschutz in der Gebäudetechnik ein und umfasst viele Komponenten der modernen Haustechnik. Das Seminar geht auf Anforderungen und kritische Punkte in der Planung und Ausführung ein.

SEMINARINHALTE

Rahmenbedingungen - DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

DIN 4109, VDI 4100

Akustik, Lärm und Schallpegel

Arten von Schall

Schallschutz in der Gebäudehülle

Trittschallschutz

Schalltechnische Bewertung von Rohrabschottungen

ROCKWOOL Systemlösung mit schalltechnischem Eignungsnachweis

Gebäudeentwässerung - JUNG PUMPEN GmbH

Bedeutung für den Einbau von Hebeanlagen

Prüfgrundsätze der DIN EN 12050

Einbaukriterien gemäß DIN EN 12056-4

Freistromhydraulik vs. Schneidsystem Hydraulik-Varianten in der Praxis

Bodengleiche Duschen in der Sanierung Bodenablaufpumpen Plancofix als Lösung im barrierefreien Bad

Gebäudeentwässerung Pam Building

Praktische Umsetzung des Schallschutzes

Schallmessungen: Durchführung, Versuchsaufbau und Messung nach DIN EN 14366 am Prüfstand Fraunhofer-Institut Stuttgart

Vergleich Prüfergebnisse: Zu schön, um wahr zu sein?!

Fußbodenaufbau und Bodenabläufe DALLMER GmbH & CO. KG

Schallschutz in der bodengleichen Dusche, Normative Vorgaben.

Produktauswahl, was ist bei Duschrinnen und Bodenabläufen zu beachten?

Schallschutz vs. Baustelle, praktische Umsetzung in der Bauphase

Technik trifft auf Design, gestalten mit Bodenabläufen und Duschrinnen

FORTBILDUNGSPUNKTE

Fortbildungspunkte sind bei der Architektenkammer NRW beantragt und bewilligt:

24.09.2025 Arnsberg (4 Fortbildungspunkte - Nr. 25-502446-002)

VIDEOS

ForumTalk #35: Schallschutz im Hochbau - Normen und Vorschriften

ForumTalk #36: Schallschutz im Hochbau - Verlegung von Rohrleitungen

ForumTalk #37: Schallschutz im Hochbau - Bodenablaufsysteme

Termine

24.09.2025 um 09:00 bis 16:30 Uhr in Arnsberg Jetzt anmelden

Referenten

Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Markus Purschke, Leiter pamcademy (Pam Building)

Benjamin Groß, Seminarleiter (Dallmer GmbH & Co. KG)

Tobias Seibert (DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 50,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

25 Teilnehmer

Branche

Architekten,

Installateure (SHK),

Mitarbeiter des Großhandels,

Planer

Dokumente

Themenplan KO-Schallschutz