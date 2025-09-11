Pentair JUNG PUMPEN: Kooperations-Seminare Schallschutz
SCHWERPUNKT
Der heutige Anspruch an einen hohen Wohnkomfort wird durch viele Faktoren bestimmt. DIN 4109 geht dabei insbesondere auf den Schallschutz in der Gebäudetechnik ein und umfasst viele Komponenten der modernen Haustechnik. Das Seminar geht auf Anforderungen und kritische Punkte in der Planung und Ausführung ein.
SEMINARINHALTE
Rahmenbedingungen - DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
- DIN 4109, VDI 4100
- Akustik, Lärm und Schallpegel
- Arten von Schall
- Schallschutz in der Gebäudehülle
- Trittschallschutz
- Schalltechnische Bewertung von Rohrabschottungen
- ROCKWOOL Systemlösung mit schalltechnischem Eignungsnachweis
Gebäudeentwässerung - JUNG PUMPEN GmbH
- Bedeutung für den Einbau von Hebeanlagen
- Prüfgrundsätze der DIN EN 12050
- Einbaukriterien gemäß DIN EN 12056-4
- Freistromhydraulik vs. Schneidsystem Hydraulik-Varianten in der Praxis
- Bodengleiche Duschen in der Sanierung Bodenablaufpumpen Plancofix als Lösung im barrierefreien Bad
Gebäudeentwässerung Pam Building
- Praktische Umsetzung des Schallschutzes
- Schallmessungen: Durchführung, Versuchsaufbau und Messung nach DIN EN 14366 am Prüfstand Fraunhofer-Institut Stuttgart
- Vergleich Prüfergebnisse: Zu schön, um wahr zu sein?!
Fußbodenaufbau und Bodenabläufe DALLMER GmbH & CO. KG
- Schallschutz in der bodengleichen Dusche, Normative Vorgaben.
- Produktauswahl, was ist bei Duschrinnen und Bodenabläufen zu beachten?
- Schallschutz vs. Baustelle, praktische Umsetzung in der Bauphase
- Technik trifft auf Design, gestalten mit Bodenabläufen und Duschrinnen
FORTBILDUNGSPUNKTE
Fortbildungspunkte sind bei der Architektenkammer NRW beantragt und bewilligt:
- 24.09.2025 Arnsberg (4 Fortbildungspunkte - Nr. 25-502446-002)
VIDEOS
ForumTalk #35: Schallschutz im Hochbau - Normen und Vorschriften
ForumTalk #36: Schallschutz im Hochbau - Verlegung von Rohrleitungen
ForumTalk #37: Schallschutz im Hochbau - Bodenablaufsysteme
Termine
24.09.2025 um 09:00 bis 16:30 Uhr in Arnsberg Jetzt anmelden
Referenten
Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)
Markus Purschke, Leiter pamcademy (Pam Building)
Benjamin Groß, Seminarleiter (Dallmer GmbH & Co. KG)
Tobias Seibert (DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG)
Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 50,00 € zzgl. MwSt..
Teilnehmerzahl
25 Teilnehmer
Branche
Architekten,
Installateure (SHK),
Mitarbeiter des Großhandels,
Planer
Dokumente
Themenplan KO-Schallschutz