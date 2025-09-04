PentairJUNG PUMPEN - Seminar: Gebäude- und Grundstücksentwässerung Rückstauschutz
Seminarinhalte
SCHWERPUNKT
Verständnis für den Einsatz von Pumpen und Hebeanlagen in der Gebäudeentwässerung.
SEMINARINHALTE
- Das Unternehmen Jung Pumpen im Pentair Verbund
- Rückstausicherung von Gebäuden DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100
- Einsatzbereiche und Auswahlkriterien
- Produktübersicht Pumpen, Hebeanlagen, Behälterprodukte und Zubehör
- Fachgerechte Installation von Hebeanlagen gemäß DIN EN 12050
- Bodengleiche Duschen in der Badsanierung – der Plancofix, die Lösung für barrierefreie Bäder im Bestand
- Betriebsrundgang
- Funktionsvorführungen im Technikum
VIDEOS
ForumTalk #16: Hochwasserschutz und Elementarversicherung
ForumTalk #18: Möglichkeiten der Rückstausicherung - Dallmer
HINWEIS
Dieses Seminar ist als Fortbildungsveranstaltung von der Ingenieurkammer-Bau NRW anerkannt worden.
Anerkennungsumfang: 4 Fortbildungspunkte
Seminar-.Nr. 64496 - Seminardatum: 24.10.2023
Seminarinformationen
Termine
09.09.2025 09:00 bis 16:30, Steinhagen Jetzt anmelden
10.11.2025 09:00 bis 16:00, Steinhagen Jetzt anmelden
11.02.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen Jetzt anmelden
Referenten
Dirk Timmermann, Technical Trainer (Jung Pumpen GmbH)
Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 70,00 € zzgl. MwSt..
Teilnehmerzahl
20 Teilnehmer
Übernachtung
Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.
Branche
Architekten,
Installateure (SHK),
Mitarbeiter des Großhandels,
Planer
Dokumente
Themenplan ET-Rückstauschutz
Topic plan ET-Backflow Protection