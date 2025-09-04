09.09.2025 um 09:00 bis 16:30 Uhr in Steinhagen

Seminarinhalte

Verständnis für den Einsatz von Pumpen und Hebeanlagen in der Gebäudeentwässerung.

Das Unternehmen Jung Pumpen im Pentair Verbund

Rückstausicherung von Gebäuden DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100

Einsatzbereiche und Auswahlkriterien

Produktübersicht Pumpen, Hebeanlagen, Behälterprodukte und Zubehör

Fachgerechte Installation von Hebeanlagen gemäß DIN EN 12050

Bodengleiche Duschen in der Badsanierung – der Plancofix, die Lösung für barrierefreie Bäder im Bestand

Betriebsrundgang

Funktionsvorführungen im Technikum

HINWEIS

Dieses Seminar ist als Fortbildungsveranstaltung von der Ingenieurkammer-Bau NRW anerkannt worden.

Anerkennungsumfang: 4 Fortbildungspunkte

Seminar-.Nr. 64496 - Seminardatum: 24.10.2023

Seminarinformationen

Termine

09.09.2025 09:00 bis 16:30, Steinhagen Jetzt anmelden



10.11.2025 09:00 bis 16:00, Steinhagen Jetzt anmelden



11.02.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen Jetzt anmelden

Referenten

Dirk Timmermann, Technical Trainer (Jung Pumpen GmbH)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 70,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

20 Teilnehmer

Übernachtung

Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Branche

Architekten,

Installateure (SHK),

Mitarbeiter des Großhandels,

Planer

Dokumente

Themenplan ET-Rückstauschutz

Topic plan ET-Backflow Protection