Am 05.03.202607:30 bis 15:30 Uhr und am 06.03.202607:30 bis 12:00 Uhr in Steinhagen

ACHTUNG: Seminartermin ist vom 2.-13. März 2026 oder vom 7.-18. September 2026 (2 Tage bei Jung Pumpen in Steinhagen / 8 Tage bei der Handwerkskammer in Bielefeld) - genaue Informationen siehe Anmeldelink!

SCHWERPUNKT

In vielen Betrieben fallen elektrotechnische Tätigkeiten an, die nach Unfallverhütungsvorschrift nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden dürfen. Um diesen Bedürfnissen Rechnung zu tragen ist das Erlangen einer zusätzlichen Qualifikation als „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ (EfkffT) gemäß DGUV möglich.

ZIEL

Der § 5 der Handwerksordnung erlaubt Handwerksbetrieben Fremdgewerke auszuführen, wenn sie mit dem eigenen Gewerk zusammenhängen oder dieses wirtschaftlich ergänzen. Auch in anderen Betrieben, die nicht zum Handwerk gehören, fallen z.B. bei der Inbetriebnahme, Instandhaltung und im Kundendienst elektrotechnische Tätigkeiten an, die nach der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (DGUV-Vorschrift 3) grundsätzlich Elektrofachkräften vorbehalten sind. Um diesen Bedürfnissen sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Rechnung zu tragen, wurde in die Durchführungsanweisungen zu § 2 der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" der Begriff "Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten" aufgenommen.

Diese Qualifikation wird nicht als Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zur Erteilung der Ausübungsberechtigung gemäß § 7a der Handwerksordnung angesehen.

TEILNAHMEVORRAUSSETZUNG

Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine gleichwertige berufliche Tätigkeit, die durch eine zusätzliche Ausbildung im elektrotechnischen Bereich ergänzbar sein muss (Durchführungsanweisung DGUV Grundsatz 303-001 alt: BGG 944).

SEMINARINHALTE

Grundlagen der Elektrotechnik

Gefahren und Wirkungen des elektrischen Stromes auf den Menschen, auf Tiere und Sachen

Schutzmaßnahmen gegen direktes Berühren und bei indirektem Berühren

Prüfung der Schutzmaßnahmen

Maßnahmen zur Unfallverhütung bei Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln

Grundlagen "Erste Hilfe"

Verantwortung (Fach- und Führungsverantwortung)

Betriebsspezifische, elektrotechnische Anforderungen

ABSCHLUSS

Nach bestandener theoretischer und praktischer Prüfung erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat "Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten" mit aufgelisteten Lehrgangsinhalten der Handwerkskammer OWL zu Bielefeld.

VORRAUSSETZUNG FÜR DIE AUSÜBUNG ELEKTRONISCHER ARBEITEN

In Verbindung mit der hier angebotenen Qualifikation ist eine VEFK erforderlich, wenn der Unternehmer oder die Führungskräfte nicht selbst über die notwendige elektrotechnische Fachkompetenz verfügen und diese Verantwortung daher übertragen werden muss. Verantwortliche Elektrofachkräfte können auch beispielsweise für räumliche Regionen, für bestimmte Unter-nehmensbereiche oder auch thematisch beauftragt werden. (Quelle VDE 1000-10)

Seminarinformationen

Termine

05.03.202607:30 bis 15:30 Uhr Jetzt anmelden

06.03.202607:30 bis 12:00 Uhr

, Steinhagen

10.09.202607:30 bis 15:30 Uhr Jetzt anmelden

11.09.202607:30 bis 12:00 Uhr

, Steinhagen

Referenten

Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Christian Winter (ASW AbwasserService Christian Winter)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 1950,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

12 Teilnehmer

Übernachtung

Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Branche

Handwerker,

Service-Techniker

Dokumente

Themenplan ZQ-Elektrofachkraft DE