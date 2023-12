Der OWL-Abwassertag am 18. Januar 2024 widmet sich der Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung für den Wasser- und Abwassermarkt. Die Veranstaltung bringt Fachleute aus der Wasserwirtschaft sowie aus der Sanitär- und Heizungsbranche zusammen, um innovative Personalpolitik und Nachwuchsstrategien vorzustellen. Mit Vorträgen über Mitarbeitermotivation, moderne Lohnkonzepte und wirksame Rekrutierungstaktiken werden Wege aufgezeigt, wie man junge Talente für diese gesellschaftsrelevanten Branchen begeistern kann.

Der OWL-Abwassertag ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung bei Jung Pumpen in Steinhagen (in Ostwestfalen-Lippe, OWL), die sich mit den Herausforderungen und Potenzialen in der Wasserwirtschaft beschäftigt. Der Themenschwerpunkt liegt dieses Mal auf dem Fachkräftemangel in der Branche und darauf, diesen durch smarte Lösungsstrategien zu bewältigen. Die Veranstaltung beinhaltet verschiedene Vorträge, Diskussionen und Networking-Möglichkeiten sowie eine Fachausstellung mit namhaften Industriepartnern aus der Branche. Im Anschluss geht es wie gewohnt zum weiteren Networken in eine Bielefelder Event-Location.

Fortbildungsveranstaltung

Diese Veranstaltung ist bei der Ingenieurkammer Bau NRW als Fortbildung anerkannt (Anerkennungsumfang: 4 Fortbildungspunkte).

Anmeldung und Kosten

Die Teilnahme am OWL-Abwassertag (inklusive Bewirtung) kostet 189 € + MwSt. pro Person (Studierende 60 €). Anmeldungen sind bis zum 22.12.2023 möglich. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 160 begrenzt.

Auf www.jung-pumpen-forum.de findet sich ein Flyer mit allen Details zur Veranstaltung sowie ein Formular zur Online-Anmeldung.