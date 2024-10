Seminarinhalte

SCHWERPUNKT

Sie erhalten einen Einblick in das Unternehmen Jung Pumpen und erfahren mehr über die Möglichkeiten/Potenziale bei Sanierung und Erneuerung defekter Grundleitungen in Anlehnung an die SüwVO Abw. NRW

SEMINARINHALTE

Impulsvortrag Dichtheitsprüfung:

- Potentiale /Schadenstatistik

- Gesetzliche Grundlagen

- Anforderungen an Sachkundige

- Aktuelles Landeswassergesetz NRW

- SüwVO Abw. NRW

- Potentiale /Schadenstatistik - Gesetzliche Grundlagen - Anforderungen an Sachkundige - Aktuelles Landeswassergesetz NRW - SüwVO Abw. NRW Rückstau- und Überflutungsschutz in der Gebäude- und Grundstücksentwässerung

Rundgang durch das Jung Pumpen Technikum

Besichtigung der Referenzkanalisation

Betriebsrundgang optional

VIDEOS

ForumTalk #2: Dichheitsprüfung an erdverlegten Abwasserleitungen - Ingenieurbüro Günzel - Herr Günzel

ForumTalk #19: Dichtheitsprüfung - rechtsicher beraten! BRANDI Rechtsanwälte

Seminarinformationen

Termine

22.10.2024 09:45 bis 10:45, Online Jetzt Registrieren

Referenten

Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

100 Teilnehmer

Branche

Architekten,

Installateure (SHK),

Kanalsanierer,

Mitarbeiter von Kommunen,

Planer,

Tiefbauer,

Wohnungsbaugesellschaften

Dokumente

Themenplan DHP-Informationsvortrag

Herunterladen