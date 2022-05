Pentair Jung Pumpen und Dallmer entwickeln gemeinsame Entwässerungslösung

Zwei Premiummarken verbinden zuverlässige Technik mit hochwertigem Design. Entstanden ist eine Kombination aus den neu entwickelten Duschrinnen von Dallmer und der Bodenablaufpumpe Plancofix aus dem Hause Jung Pumpen. Die neuen Entwässerungslösungen mit dem Namenszusatz „Connect“ machen barrierefreie Duschen in Bestandsimmobilien möglich und erfüllen gleichzeitig anspruchsvolle Designwünsche.







Die Technik

Plancofix Bodenablaufpumpen sind als echte Problemlöser auf dem Markt etabliert, wenn es um den Umbau zu barrierefreien Duschen geht. Sie sind die technische Lösung zur Überwindung des fehlenden Ablaufgefälles für das Duschwasser, was im Bestand häufig ein KO-Kriterium für den Umbau war.

Der Plancofix Connect ist eine Weiterentwicklung der Plancofix-Reihe. So wurde die Aufbauhöhe des Ablaufgehäuses auf 7,5 cm reduziert. Damit sind auch in alten Gebäuden, die nur sehr flache Bodenaufbauten besitzen, bodengleiche Duschen realisierbar. Gleichzeitig wurde das Gehäuse insgesamt kleiner, um nahezu unsichtbar in der Duschfläche verbaut zu werden. Die Pumpleistung ist für moderne Duschen geeignet und liegt bei den üblichen Förderhöhen von ca. 20 cm bei ca. 22 l/min. Das Gerät ist sehr leise (ca. 27 dBA), erfüllt alle VDE-Sicherheitsstandards und ist mit einem Rollstuhl befahrbar.

Das Design

Das Design der Duschrinnen wurde von dem Arnsberger Entwässerungsspezialisten Dallmer realisiert. Insgesamt 12 Duschrinnenlösungen sind mit dem Plancofix Connect kombinierbar. Diese können sowohl an der Wand als auch in der Fläche positioniert werden. Sie sind unter den Namen CeraFloor-, CeraWall- und CeraFrame Connect erhältlich. Ob Edelstahl matt, befliesbar oder PVD-beschichtet in den Farben Schwarz, Rotgold oder Messing – das Dallmer Connect Angebot bietet viele Möglichkeiten.

Ein echter Mehrwert für die Kundschaft

Ausgezeichnete Technik und ausgezeichnetes Design

Jung Pumpen besetzt seit nahezu 100 Jahren den Bereich zuverlässiger Abwassertechnologie und hat mit der Produktmarke Plancofix eine mehrfach ausgezeichnete Bodenablaufpumpe am Markt. Die qualitativ hochwertigen Dallmer-Duschrinnen mit passgenauer Verarbeitung und anerkanntem Design gehören seit Jahrzehnten zur Ausstattung moderner, anspruchsvoller Bäder.

Für den gewerblichen und privaten Bereich

Mit dem gemeinsam entwickelten Bodenablaufprogramm können Wohnungsbaugesellschaften veraltete Bäder im Bestand updaten, Hotels und Krankenhäuser stolperfreie Einstiege in Duschen realisieren und viele Altbaubesitzer und -besitzerinnen sich den Traum eines modernen Bades erfüllen.

Wartung, Reparatur und Kundendienst

„Wir haben mit Jung Pumpen einen Partner gefunden, der nicht nur die Pumpentechnologie beherrscht, sondern auch einen Kundenservice vorhält, der für diese Produkte Wartungs- und Reparaturservices mit seiner deutschlandweiten Kundendienstmannschaft abdeckt.“, freut sich Yvonne Dallmer, Geschäftsführerin von Dallmer, auf die Markteinführung.

Dichtung nach DIN 18534

„Die Design- und Entwässerungskompetenz der Marke Dallmer für die Weiterentwicklung unserer Plancofix-Serie gewinnen zu können, war ein echter Glücksfall“, bestätigt Dr. Andreas Kämpf, Marketingleiter von Jung Pumpen. „Nicht nur in Puncto Design sondern auch im Bereich der Abdichtungstechnik gilt Dallmer als einer der Innovationsführer in diesem Segment.“

Wer liefert was?

Beide Unternehmen vertreiben ihre Produkte unabhängig voneinander über den SHK-Großhandel. Jung Pumpen liefert den Plancofix Connect samt Dichtmanschette, welche für die fachgerechte Ausführung der Verbundabdichtung erforderlich ist. Dies definiert gleichzeitig klare Schnittstellen und Gewerktrennung. Ebenfalls beim Sanitärfachgroßhandel kann das SHK-Handwerk die gewünschte Dallmer-Duschrinne beziehen, deren Namensgebung mit „Connect“ (z.B. CeraWall Connect) endet. Die Kombination beider Connect-Produkte, also Plancofix Connect von Jung Pumpen und CeraWall, CeraFrame oder CeraFloor Connect von Dallmer ergeben ein ganzes Produkt.