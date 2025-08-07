07.08.2025  Stellenangebot Alle News von Pentair Jung Pumpen

PENTAIR JUNG PUMPEN sucht ELEKTRIKER ALS SERVICE-TECHNIKER (M/W/D) Raum Rhein-Main / Rhein-Neckar

Seit mehr als 100 Jahren steht JUNG PUMPEN privaten, industriellen wie auch kommunalen Auftraggebern als Experte in der Abwasserentsorgung zur Seite. Als Systemanbieter für Haustechnik, Abwassertechnik und Druckentwässerung gehört das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. JUNG PUMPEN ist ein Tochterunternehmen der Pentair plc mit 10.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 27 Ländern.

WIR BIETEN DIR:

Wir wollen, dass Du dich wohl fühlst und Spaß an Deiner Arbeit hast. Deswegen bieten wir Dir neben einer leistungsgerechten Vergütung eine Vielzahl an attraktiven Benefits:

  • Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie NRW
  • 35h / Woche
  • 30 Tage Urlaub / Jahr
  • Flexible Arbeitszeit
  • Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Fahrrad-Leasing
  • Urlaubs- / Weihnachtsgeld und tarifliche Sonderzahlungen
  • Überstundenbezahlung & Schmutz- und Wartungszulagen
  • Betriebliches Gesundheitsmanagement
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Corporate Benefits und attraktive Mitarbeiterrabatte
  • Veranstaltungen & Firmenevents

DEINE AUFGABEN

  • Planung von Service- und Wartungseinsätzen
  • Durchführung von Inbetriebnahmen, Prüfungen, Reparaturen und Wartungseinsätzen im Bereich der Pumpentechnik einschl. der dazugehörigen Elektrosteuerung
  • Erledigung administrativer Aufgaben vor Ort

DEIN PROFIL

  • Abgeschlossene Ausbildung als Elektriker, Elektroniker, Elektromaschinenbauer oder Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
  • Kommunikative Persönlichkeit mit einem ausgeprägtem Service- und Kundenbewusstsein
  • Organisatorisches Geschick und Kenntnisse in den gängigen EDV-Programmen (MS-Office)
  • Führerschein der Klasse B
  • Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Jetzt bewerben

Hast Du noch Fragen zu Deiner Karriere bei Jung Pumpen? Gerne beantworten wir Dir alle offenen Fragen und freuen uns auf Deine Nachricht.

Frau Marianne Riewe-Schröder (Geschäftsleitung Human Ressource)
Tel. 05204 17-18
E-Mail: hr.j(at)pentair.com

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
Deutschland
Telefon:  05204 - 170
www.jung-pumpen.de
