PENTAIR JUNG PUMPEN sucht ELEKTRIKER ALS SERVICE-TECHNIKER (M/W/D) Raum Rhein-Main / Rhein-Neckar
WIR BIETEN DIR:
Wir wollen, dass Du dich wohl fühlst und Spaß an Deiner Arbeit hast. Deswegen bieten wir Dir neben einer leistungsgerechten Vergütung eine Vielzahl an attraktiven Benefits:
- Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie NRW
- 35h / Woche
- 30 Tage Urlaub / Jahr
- Flexible Arbeitszeit
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- Fahrrad-Leasing
- Urlaubs- / Weihnachtsgeld und tarifliche Sonderzahlungen
- Überstundenbezahlung & Schmutz- und Wartungszulagen
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Betriebliche Altersvorsorge
- Corporate Benefits und attraktive Mitarbeiterrabatte
- Veranstaltungen & Firmenevents
DEINE AUFGABEN
- Planung von Service- und Wartungseinsätzen
- Durchführung von Inbetriebnahmen, Prüfungen, Reparaturen und Wartungseinsätzen im Bereich der Pumpentechnik einschl. der dazugehörigen Elektrosteuerung
- Erledigung administrativer Aufgaben vor Ort
DEIN PROFIL
- Abgeschlossene Ausbildung als Elektriker, Elektroniker, Elektromaschinenbauer oder Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
- Kommunikative Persönlichkeit mit einem ausgeprägtem Service- und Kundenbewusstsein
- Organisatorisches Geschick und Kenntnisse in den gängigen EDV-Programmen (MS-Office)
- Führerschein der Klasse B
- Einsatzbereitschaft und Flexibilität
Hast Du noch Fragen zu Deiner Karriere bei Jung Pumpen? Gerne beantworten wir Dir alle offenen Fragen und freuen uns auf Deine Nachricht.
Frau Marianne Riewe-Schröder (Geschäftsleitung Human Ressource)
Tel. 05204 17-18
E-Mail: hr.j(at)pentair.com