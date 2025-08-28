PENTAIR JUNG PUMPEN sucht ELEKTRIKER ALS SERVICE-TECHNIKER (M/W/D) Raum Rhein-Main / Rhein-Neckar

Seit mehr als 100 Jahren steht JUNG PUMPEN privaten, industriellen wie auch kommunalen Auftraggebern als Experte in der Abwasserentsorgung zur Seite. Als Systemanbieter für Haustechnik, Abwassertechnik und Druckentwässerung gehört das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. JUNG PUMPEN ist ein Tochterunternehmen der Pentair plc mit 10.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 27 Ländern.