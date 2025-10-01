Pentair JUNG PUMPEN - Seminar: Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Fachaustausch Rückstauschutz
SCHWERPUNKT
Ursachen von Rückstau erkennen, Lösungskonzepte entwickeln, geeignete Produkte fachgerecht verwenden. Abgrenzung von Rückstau- und Überflutungsschutz – Lösungsansätze für die Starkregenvorsorge.
SEMINARINHALTE
Das Unternehmen Jung Pumpen
Rückstausicherung und Überflutungsschutz von Gebäuden und Grundstücken gem. DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 - Ausblick auf die Neufassung der Norm
Abgrenzung Rückstauverschluss vs. Hebeanlage - Argumentationshilfen für die Kundenberatung
Beispiele für die fachgerechten Auslegung und Einbau – für Pumpen, Hebeanlagen und Pumpstationen
Produktneuheiten
- Plancofix – Bodenablaufpumpen für die barrierefreie Badgestaltung
- Easyfix (duo/single) – Einbausets Schmutzwasserpumpen als Einzel- oder Doppelanlagen
- Hebefix Pro – der neue All-in-One Behälter mit integrierter U 3 KS spezial
- Compli 1000 S1 – Hebeanlagen für den Einsatz im Dauerbetrieb
- Simer 6 – Flachsaugende Pumpen mit oder ohne Schaltautomatik
Seminarinformationen
Termine
24.10.2025 um 09:00 bis 13:00, Bayreuth Jetzt anmelden
Referenten
Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)
Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..
Teilnehmerzahl
20 Teilnehmer
Branche
Inhaber von Installationsbetrieben, Installateure (SHK)