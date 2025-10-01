Am 24.10.2025 um 09:00 bis 13:00 Uhr in Bayreuth

SCHWERPUNKT

Ursachen von Rückstau erkennen, Lösungskonzepte entwickeln, geeignete Produkte fachgerecht verwenden. Abgrenzung von Rückstau- und Überflutungsschutz – Lösungsansätze für die Starkregenvorsorge.

SEMINARINHALTE

Das Unternehmen Jung Pumpen



Rückstausicherung und Überflutungsschutz von Gebäuden und Grundstücken gem. DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 - Ausblick auf die Neufassung der Norm



Abgrenzung Rückstauverschluss vs. Hebeanlage - Argumentationshilfen für die Kundenberatung



Beispiele für die fachgerechten Auslegung und Einbau – für Pumpen, Hebeanlagen und Pumpstationen



Produktneuheiten

Plancofix – Bodenablaufpumpen für die barrierefreie Badgestaltung

Easyfix (duo/single) – Einbausets Schmutzwasserpumpen als Einzel- oder Doppelanlagen

Hebefix Pro – der neue All-in-One Behälter mit integrierter U 3 KS spezial

Compli 1000 S1 – Hebeanlagen für den Einsatz im Dauerbetrieb

Simer 6 – Flachsaugende Pumpen mit oder ohne Schaltautomatik

Seminarinformationen

Termine

24.10.2025 um 09:00 bis 13:00, Bayreuth Jetzt anmelden

Referenten

Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

20 Teilnehmer

Branche

Inhaber von Installationsbetrieben, Installateure (SHK)