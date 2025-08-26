SCHWERPUNKT

Hier geht es um den normgerechten Einbau einer Rückstausicherung im Gebäude gemäß DIN EN 12056/DIN 1986-100. Auf die Abgrenzung zwischen Rückstauverschluss und Hebeanlage wird detailliert eingegangen.

SEMINARINHALTE

Rückstausicherung von Gebäuden gemäß DIN EN 12056/DIN 1986-100

Ursachen für Rückstauereignisse

Ausnahmefälle für den Einsatz von Rückstauverschlüssen

Typen von Rückstauverschlüssen gemäß DIN EN 13564

Vorteile einer aktiven Rückstausicherung mit Hebeanlage

Hebeanlage vs. Kleinhebeanlage

- Unterschiede

- Unterschiede Aktuelle Neuheiten – Kurz vorgestellt

VIDEOS

ForumTalk #18: Möglichkeiten der Rückstausicherung - Dallmer

Seminarinformationen

Termine

02.09.2025 14:15 bis 15:15, Online Jetzt anmelden

Referenten

Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

100 Teilnehmer

Branche

Architekten,

Installateure (SHK),

Mitarbeiter des Großhandels,

Planer

Dokumente

Themenplan ET-Rückstausicherung

Topic plan ET-Online Backflow Protection