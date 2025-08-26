Pentair JUNG PUMPEN: Online-Seminar Rückstausicherung - Gebäude- und Grundstücksentwässerung
SCHWERPUNKT
Hier geht es um den normgerechten Einbau einer Rückstausicherung im Gebäude gemäß DIN EN 12056/DIN 1986-100. Auf die Abgrenzung zwischen Rückstauverschluss und Hebeanlage wird detailliert eingegangen.
SEMINARINHALTE
- Rückstausicherung von Gebäuden gemäß DIN EN 12056/DIN 1986-100
- Ursachen für Rückstauereignisse
- Ausnahmefälle für den Einsatz von Rückstauverschlüssen
- Typen von Rückstauverschlüssen gemäß DIN EN 13564
- Vorteile einer aktiven Rückstausicherung mit Hebeanlage
- Hebeanlage vs. Kleinhebeanlage
- Unterschiede
- Aktuelle Neuheiten – Kurz vorgestellt
VIDEOS
Seminarinformationen
Termine
02.09.2025 14:15 bis 15:15, Online Jetzt anmelden
Referenten
Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)
Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..
Teilnehmerzahl
100 Teilnehmer
Branche
Architekten,
Installateure (SHK),
Mitarbeiter des Großhandels,
Planer
Dokumente
Themenplan ET-Rückstausicherung
Topic plan ET-Online Backflow Protection