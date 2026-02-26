26.02.2026  Pressemeldung Alle News von Pentair Jung Pumpen

Pentair JUNG PUMPEN: Online-Seminar Rückstausicherung / Gebäude- und Grundstücksentwässerung

Am 16.03.2026 um 10:15 bis 11:15 Uhr, Online

SCHWERPUNKT

Hier geht es um den normgerechten Einbau einer Rückstausicherung im Gebäude gemäß DIN EN 12056/DIN 1986-100. Auf die Abgrenzung zwischen Rückstauverschluss und Hebeanlage wird detailliert eingegangen.

SEMINARINHALTE

  • Rückstausicherung von Gebäuden gemäß DIN EN 12056/DIN 1986-100
  • Ursachen für Rückstauereignisse
  • Ausnahmefälle für den Einsatz von Rückstauverschlüssen
  • Typen von Rückstauverschlüssen gemäß DIN EN 13564
  • Vorteile einer aktiven Rückstausicherung mit Hebeanlage
  • Hebeanlage vs. Kleinhebeanlage
    - Unterschiede
  • Aktuelle Neuheiten – Kurz vorgestellt

VIDEOS

ForumTalk #18: Möglichkeiten der Rückstausicherung - Dallmer

Seminarinformationen

Termine

16.03.2026 10:15 bis 11:15, Online                 Jetzt anmelden

13.07.2026 14:15 bis 15:15, Online                 Jetzt anmelden

13.10.2026 15:15 bis 16:15, Online                Jetzt anmelden

Referenten
Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl
10 Teilnehmer

Branche
Architekten,
Installateure (SHK),
Mitarbeiter des Großhandels,
Planer

Dokumente
Themenplan ET-Rückstausicherung

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
Deutschland
Telefon:  05204 - 170
www.jung-pumpen.de
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