Pentair JUNG PUMPEN: Online-Seminar Rückstausicherung / Gebäude- und Grundstücksentwässerung
SCHWERPUNKT
Hier geht es um den normgerechten Einbau einer Rückstausicherung im Gebäude gemäß DIN EN 12056/DIN 1986-100. Auf die Abgrenzung zwischen Rückstauverschluss und Hebeanlage wird detailliert eingegangen.
SEMINARINHALTE
- Rückstausicherung von Gebäuden gemäß DIN EN 12056/DIN 1986-100
- Ursachen für Rückstauereignisse
- Ausnahmefälle für den Einsatz von Rückstauverschlüssen
- Typen von Rückstauverschlüssen gemäß DIN EN 13564
- Vorteile einer aktiven Rückstausicherung mit Hebeanlage
- Hebeanlage vs. Kleinhebeanlage
- Unterschiede
- Aktuelle Neuheiten – Kurz vorgestellt
VIDEOS
ForumTalk #18: Möglichkeiten der Rückstausicherung - Dallmer
Seminarinformationen
Termine
16.03.2026 10:15 bis 11:15, Online Jetzt anmelden
13.07.2026 14:15 bis 15:15, Online Jetzt anmelden
13.10.2026 15:15 bis 16:15, Online Jetzt anmelden
Referenten
Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)
Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..
Teilnehmerzahl
10 Teilnehmer
Branche
Architekten,
Installateure (SHK),
Mitarbeiter des Großhandels,
Planer
Dokumente
Themenplan ET-Rückstausicherung