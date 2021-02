In dem kostenlosen Kooperationsseminar der Firmen Jung Pumpen, Walraven und Poloplast geht es um die normgerechte Installation von Abwasseranlagen in Gebäuden. Speziell geht es um die Themen Rückstauschutz, Brandschutz und Rohrverlegung. Das kurzweilige und informative Online-Seminar richtet sich an Planer und Architekten sowie an die Mitarbeiter von Wohnungsbau-gesellschaften und ausführenden Unternehmen.

Bei der Erstellung von Abwasseranlagen in Gebäuden sind viele Regelwerke parallel zu beachten, damit das Gewerk mangelfrei fertiggestellt werden kann. Für eine Abwasserinstallation bedeutet dies, dass sie rückstausicher im Sinne der DIN EN 12056-4 sein sollte und dass die Rohrabschottungen, im Sinne des baulichen Brandschutzes, einer rauchgasdichten Installation gerecht werden müssen. Außerdem ist es wichtig, dass die Abflussleitungen normgerecht dimensioniert und verlegt werden. Viel Stoff, den alle beteiligten Hersteller (Jung Pumpen: Abwassertechnik, Walraven: Brandschutzsyteme und Poloplast: Rohrsysteme) in diesem kurzweiligen Web-Seminar auf den Punkt bringen.

Termin: Mittwoch, 3. März 2021

Zeit: 15.15 - 16:45 Uhr (90 Minuten)

Veranstalter: Jung Pumpen in Kooperation mit Walraven und Poloplast

Preis: kostenlos

Anmeldung hier: www.jung-pumpen-forum.de