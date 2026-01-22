Am 2. März 2026 startet Jung Pumpen in Kooperation mit der Handwerkskammer OWL ein praxisorientiertes Seminar zur Zusatzqualifikation „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EfkffT)“. Die Schulung richtet sich an Handwerkerinnen und Handwerker sowie an Servicetechnikerinnen und Servicetechniker, die bei Inbetriebnahme, Wartung oder Kundendienst festgelegte elektrotechnische Arbeiten sicher und normgerecht ausführen sollen.

Gemäß den Unfallverhütungsvorschriften dürfen bestimmte elektrotechnische Tätigkeiten nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Die Zusatzqualifikation „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ dient Handwerks- und Industriebetrieben dazu, wiederkehrende elektrotechnische Tätigkeiten von Personen durchführen zu lassen, ohne dass diese eine vollständige Elektroausbildung benötigen. Das Seminar vermittelt die notwendigen Kenntnisse zu Grundlagen der Elektrotechnik, Schutzmaßnahmen, Unfallverhütung und Verantwortung. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten die Teilnehmenden ein anerkanntes Zertifikat.

Was darf eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten?

Nach Erlangung der Qualifikation darf eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, unter der Fachverantwortung einer Verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK), bestimmte und vorab klar definierte elektrotechnische Arbeiten ausführen z.B. Anschlussarbeiten an Pumpen oder Hebeanlagen.

Die Vorteile für Betriebe

Betriebe profitieren von Rechtssicherheit, schnelleren Reaktionszeiten und weniger Stillstand – die Investition amortisiert sich durch effizientere Abläufe und stärkt die Servicequalität.

Seminardetails

Termin: 2.–13. März 2026

2.–13. März 2026 Ort: überwiegend Handwerkskammer OWL in Bielefeld; am 5. und 6. März im Jung Pumpen FORUM in Steinhagen (Schwerpunkt Elektrotechnik für Pumpen und Hebeanlagen)

überwiegend Handwerkskammer OWL in Bielefeld; am 5. und 6. März im Jung Pumpen FORUM in Steinhagen (Schwerpunkt Elektrotechnik für Pumpen und Hebeanlagen) Kosten: 1.950 € zzgl. MwSt.

1.950 € zzgl. MwSt. Teilnehmerzahl: max. 12 Personen

Anmeldung

Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar ist eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine gleichwertige berufliche Tätigkeit, die durch eine zusätzliche Ausbildung im elektrotechnischen Bereich ergänzbar sein muss.

Mehr Informationen und den Link zur Online-Anmeldung finden sich unter www.jung-pumpen-forum.de. Anmeldungen per Mail bitte an: forum.jp(at)pentair.com