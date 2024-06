Seminarinhalte

SCHWERPUNKT

Verständnis für die fachgerechte Auswahl von Rückstausicherungen in der Gebäudeentwässerung sowie für Varianten der modernsten Ablauftechnik in der Gestaltung barrierefreier Bäder. Mit einer Teilnahme nutzen Sie die regionale Nähe zweier Markenhersteller der Sanitärbranche und erhalten ein umfassendes Know-How in Sachen Entwässerung.

SEMINARINHALTE

Tag 1 – Jung Pumpen in Steinhagen

Rückstausicherung von Gebäuden

Einsatzbereiche und Auswahlkriterien

Produktübersicht

Betriebsrundgang / Funktionsvorführungen

Connect-Aktiventwässerung für bodengleiche Duschen bei nahezu jeder Modernisierung.

Nach Beendigung der Veranstaltung in Steinhagen reisen Sie in Ihr Hotel in der Umgebung von Arnsberg. Dort wird ein gemeinsames Abendessen mit den Referenten stattfinden.

Tag 2 – Dallmer in Arnsberg

Entwässerung in der Haustechnik

Rückstausicherung

Werksbesichtigung

DallFlex-Systemfamilie / Connect-Aktiventwässerung

DallDrain-Systemfamilie

VIDEOS

ForumTalk #16: Hochwasserschutz und Elementarversicherung

ForumTalk #18: Möglichkeiten der Rückstausicherung - Dallmer

Jetzt Registrieren

Termine

26.06.202409:00 bis 15:30 Uhr

27.06.202409:00 bis 15:30 Uhr

, Steinhagen / Arnsberg

Referenten

Benjamin Groß, Seminarleiter (Dallmer GmbH & Co. KG)

Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

15 Teilnehmer

Branche

Architekten,

Fliesenleger,

Installateure (SHK),

Planer,

Wohnungsbaugesellschaften

Dokumente

Themenplan KO-Entwässerung im Verbund

Herunterladen