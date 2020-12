Pentair Jung Pumpen lädt Planer, Architekten, Hoch-/Tiefbauer, Anlagenbauer, Gala-Bauer und Vertreter von Kommunen und Abwasserzweckverbänden zur virtuellen Messe ein. Produktneuheiten aus der Abwassertechnik werden auf ganz neue Art präsentiert.

Regenwassermanagement, Drainage- und Versickerungsanlagen

Durch den Klimawandel nimmt Starkregen immer mehr zu und setzt große verdichtete Flächen, z.B. vor Supermärkten, öffentlichen Gebäuden oder auf Firmengeländen unter Wasser. Insbesondere Architekten und Planer sind gefordert, clevere und verlässliche Entwässerungslösungen vorzusehen. Gilt es doch, den richtigen Mix aus Regenrückhaltung, Regenwassermanagement und der Planung von Drainage- und Versickerungsanlagen zu finden.

Feuchttücher im Abwasser

Entwässerungsanlagen sind immer häufiger von Feuchttüchern im Abwasser betroffen. Die Entsorgung von Hygieneartikeln über die Toilette, als auch die reduzierten Wasserverbräuche bzw. Spülmengen, führen zu Verstopfungen in den Abwasserpumpstationen und verursachen zusätzlich erhebliche Probleme in den Kläranlagen. Auf die Balance zwischen Zuverlässigkeit und Effizienz der Pumpentechnik kommt es an. Diese und weitere Themen werden auf der ersten virtuellen Abwassertechnik-Messe kompetent behandelt.

Neue Abwasserschächte und Pumpen

Produktneuheiten wie der neue Kunststoffschacht SKS-D 1000 in Kombination mit MultiDrain Pumpen oder andere Abwassersammelschächte der PKS-Serie, lassen sich, ähnlich wie bei einem Computerspiel, in einer 3D-Umgebung erleben.

Zeit für Gespräche – live per Text oder Video

Die Besucher und Besucherinnen bewegen sich frei im virtuellen Raum und navigieren rein digital über den Messestand. Zu jeder Zeit stehen verschiedene Dialogmöglichkeiten zur Auswahl, um den direkten Kontakt zu den Abwasserprofis von Pentair Jung Pumpen herzustellen. Die Kommunikation erfolgt dabei über Live-Chats, wahlweise in Text- oder Videoform.

Online-Seminare im virtuellen Konferenzraum

Parallel zu dem Besuch auf dem virtuellen Messestand, können Besucher und Besucherinnen auch an Online-Seminaren im virtuellen Konferenzraum teilnehmen. In kurzweiligen Live-Vorträgen werden Fachthemen rund um die Abwassertechnik behandelt. Es geht z.B. um Tipps bei der Oberflächenentwässerung, den Umgang mit Feuchttüchern im Abwassersystem und darum, wie eine smarte Pumpendimensionierung erfolgen kann.

Drei Flutboxen zu gewinnen

Im Rahmen eines Gewinnspiels können alle registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen unter Beweis stellen. Hierfür gilt es, eine Expertenfrage richtig zu beantworten. Drei Original-Flutboxen werden verlost.

Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme

Ab sofort können sich Interessierte online zu einer der drei Live-Sessions kostenlos anmelden. Die Registrierung erfolgt über https://jung-pumpen.enra.app.

Termine für virtuelle Live-Messebesuche

Montag, 7. Dezember 2020

17:00 bis 19:00 Uhr

Dienstag, 8. Dezember 2020

10:00 bis 12:00 Uhr und 15:00 bis 17:00 Uhr