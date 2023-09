SCHWERPUNKTE

Von der Verbundabdichtung über die Bodenablaufpumpen bis hin zur optimalen Oberfläche - alles muss genau berücksichtigt werden. In diesem Seminar erfahren Sie mehr über Aspekte der barrierefreien Badgestaltung.

SEMINARINHALTE

PCI - Verbundabdichtung nach DIN 18534

Untergrundanforderungen und Vorbereitungen

Beachtung der Kennwerte DIN 18534

Varianten der Abdichtungsbauweisen

Merkmale und Detaillösungen

JUNG PUMPEN - Bodenablaufpumpen und Hebeanlagen

Abgrenzung Bodenablaufpumpe vs. Hebeanlage

Bodenablaufpumpen als technische Lösung im Komfortbad

Barrierefreie Duschen unter der Rückstauebene

Anwendungsbeispiele

DALLMER - Das Detail macht den Unterschied

Entwässerungslösungen für anspruchsvolle Badkonzepte

Offen für alle Fliesenformate, Farben und Oberflächen

Individuelle, freie Gestaltung der Duschfläche

Hohe Ablaufleistungen, für eine störungsfreie Entwässerung

FORTBILDUNGSPUNKTE

Fortbildungspunkte sind bei den Architektenkammern in den verschiedenen Bundesländern für diese Veranstaltungen anerkannt.

Darmstadt (anerkannt und mit 6 UE bewertet)

Karlsruhe (anerkannt und mit 3 UE bewertet)

VIDEOS

ForumTalk #18: Möglichkeiten der Rückstausicherung - Dallmer

ForumTalk #21: Abläufe in der Entwässerungstechnik - Dallmer

Termine

19.09.2023 11:00 bis 17:00, Best Western Plus Plaza Hotel, Am Kavalleriesand 6, 64295 Darmstadt

20.09.2023 11:00 bis 17:00, Schlosshotel Karlsruhe, Bahnhofplatz 2, 76137 Karlsruhe

26.09.2023 11:00 bis 17:00, NH Hotel Ingolstadt, Goethestraße 153, 85055 Ingolstadt

27.09.2023 11:00 bis 17:00, Berger´s Airporthotel, Hauptwache 8, 87766 Memmingen

Referenten

Benjamin Groß, Seminarleiter (Dallmer GmbH & Co. KG)

Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Manfred Vaupel (PCI Augsburg GmbH - Werk Hamm)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 39,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

40 Teilnehmer

Branche

Architekten,

Führungskräfte der Immobilienbranche,

Planer,

Wohnungsbaugesellschaften

Dokumente

Herunterladen Schnittstellenseminar Barrierefrei duschen