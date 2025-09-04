Pelletöfen verbinden die natürliche Wärme eines Holzfeuers mit modernster Technik. Sie bieten eine saubere, sparsame und besonders komfortable Möglichkeit, mit Holz zu heizen. Wer heute auf Pellets setzt, entscheidet sich bewusst für eine umweltfreundliche Alternative zu Öl und Gas. Genau hier setzt der deutsche Hersteller Justus an. Seine Pelletöfen überzeugen mit durchdachten Funktionen, niedrigen Emissionen und einem besonders effizienten Verbrauch.

Justus setzt beim Design auf Vielfalt. Der Pelletofen SIA zeigt sich kantig und gradlinig und ist in mattem Schwarz sowie mit seitlichen Applikationen in Seidenweiß, Betongrau oder Anthrazit erhältlich. Der NORTA hingegen punktet mit seiner runden Säulenform, die für eine besonders warme und einladende Ausstrahlung sorgt. Verschiedene Verkleidungen stehen zur Wahl, darunter die elegante Oberfläche aus eisgrauem Speckstein. Jede Maserung und Ader dieses natürlichen Materials macht jeden einzelnen Ofen zum Unikat – funktional und ästhetisch zugleich.

Intuitive Steuerung per App oder Sprache

Beide Pelletgeräte nutzen die bewährte Technik des deutschen Herstellers und bieten eine Brenndauer von rund 30 Stunden, bevor der Tank nachgefüllt werden muss. Funktionen wie Nachtabsenkung, programmierbare Schaltzeiten, temperaturabhängige Leistungsregelung und automatische Brennertopf-Reinigung sorgen für stets angenehme und entspannte Wärme. Gesteuert wird alles intuitiv über das Grafikdisplay am Gerät, die Fernbedienung oder bequem per App.

Dank serienmäßig integriertem WiFi-Modul lassen sich alle Justus-Pelletöfen auch komfortabel per smartCon-App steuern. Temperatur einstellen, Schaltzeiten programmieren, Verbrauch überwachen – alles ganz einfach vom Sofa oder sogar unterwegs. So ist es zu Hause warm, noch bevor die Tür geöffnet wird.

Preisbewusst und zukunftssicher

Auch finanziell überzeugen Pelletöfen: Holzpellets gelten als preisstabil und sind im langjährigen Durchschnitt rund 25 Prozent günstiger als fossile Brennstoffe wie Heizöl oder Erdgas. Zudem erfüllen moderne Pelletöfen die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und können in hybriden Systemen zur Anrechnung erneuerbarer Energien beitragen – zum Beispiel bei Neubauten oder Heizungsmodernisierungen. Umfassende Informationen finden sich unter www.justus.de.