02.10.2026  Pressemeldung Alle News von HARGASSNER

Pellet Eco-Box

HARGASSNER Heizmodul: Hargassner hat für alle, die ihren Heizraum oder das Brennstofflager nicht im Gebäude unterbringen können, verschiedene - zum Teil mobile - Heizmodule oder Heizzentralen. So auch für Pellets:

Egal, ob ECO-Box, Heizmodul oder Powerbox: Hargassner Heizcontainer bieten erstklassige Lösungen für eine externe Heizanlage und zusätzlichen Lagerraum.

Eco-Box - top Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Eco-Box ist ein einstöckiges Heizmodul und ideal für Neubauten oder Sanierungen ohne Keller. Als kleines Raumwunder finden in ihr ein Heizkessel z. B. für Pellets (6 - 50 kW) und ein zugehöriger Pellet-Gewebetank (4 bis 8 Tonnen) Platz. Auch Stückholz-Lösungen sind möglich oder für landwirtschaftliche Betriebe ein Trocknungssystem für Getreide oder Futtermittel (Powerbox).

Individuelle Designvarianten

Zusätzlich bringt man in der Eco-Box Gartenzubehör, Sportgeräte, Fahrräder, Autozubehör oder sogar eine kleine Werkstatt unter. Und das Ganze in einer temperierten Umgebung mit bis zu 17 m² Extra-Stellfläche - ohne weitere Bauarbeiten im Bestandsgebäude. Ein Rolltor schafft mit einem Handgriff einen praktischen Zugang.

Einfache Montage und schnelle Lieferung

Dank der Fertigsystembauteile sind die Heizcontainer von Hargassner schnell geliefert und aufgestellt. Sie können bei Bedarf in vielen Fällen auch einfach erweitert werden. Darüber hinaus glänzen sie mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile:

  • keine zusätzlichen Planungs- und Statikkosten
  • fix kalkulierbare Baukosten
  • geringster Bauaufwand
  • genauer Ablauf und Lieferzeit
  • alle Einreichunterlagen abholbereit
  • gesamte Projektierung aus einer Hand
  • Heiz- und Lagerraum bleibt versetzbar - z. B. bei Firmenerweiterung 
  • Lieferung und einfache Montage mit einem Fahrzeug!

Besonders geeignet für: 

  • Pelletsanlagen von 6 bis 50 kW
  • Stückholzkessel von 20 bis 60 kW
  • und vieles mehr

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:

Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite.

Hargassner. Spezialist für erneuerbare Wärme.

HARGASSNER Ges mbH
HARGASSNER Ges mbH
Pellet-Stückholz-Hackgutheizungen | Solarkollektoren | Wärmepumpe
Anton Hargassner Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Österreich
Telefon:  +43 7723 5274-0
www.hargassner.com
Anzeigen
Glassdouche GmbH
ORANIER Heiztechnik GmbH
DEBE Flow Group GmbH
aquatherm GmbH
Meltem GmbH

DESTATIS:

30.09.2026

Inflationsrate im September 2026 voraussichtlich +3,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2026

Erwerbstätigkeit im August 2026 saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat gesunken
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2026

Strom- und Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2026 gesunken
mehr

Einzelhandelsumsatz im August 2026 real um 1,3 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung