HARGASSNER Heizmodul: Hargassner hat für alle, die ihren Heizraum oder das Brennstofflager nicht im Gebäude unterbringen können, verschiedene - zum Teil mobile - Heizmodule oder Heizzentralen. So auch für Pellets:

Egal, ob ECO-Box, Heizmodul oder Powerbox: Hargassner Heizcontainer bieten erstklassige Lösungen für eine externe Heizanlage und zusätzlichen Lagerraum.



Eco-Box - top Preis-Leistungs-Verhältnis



Die Eco-Box ist ein einstöckiges Heizmodul und ideal für Neubauten oder Sanierungen ohne Keller. Als kleines Raumwunder finden in ihr ein Heizkessel z. B. für Pellets (6 - 50 kW) und ein zugehöriger Pellet-Gewebetank (4 bis 8 Tonnen) Platz. Auch Stückholz-Lösungen sind möglich oder für landwirtschaftliche Betriebe ein Trocknungssystem für Getreide oder Futtermittel (Powerbox).



Individuelle Designvarianten



Zusätzlich bringt man in der Eco-Box Gartenzubehör, Sportgeräte, Fahrräder, Autozubehör oder sogar eine kleine Werkstatt unter. Und das Ganze in einer temperierten Umgebung mit bis zu 17 m² Extra-Stellfläche - ohne weitere Bauarbeiten im Bestandsgebäude. Ein Rolltor schafft mit einem Handgriff einen praktischen Zugang.



Einfache Montage und schnelle Lieferung



Dank der Fertigsystembauteile sind die Heizcontainer von Hargassner schnell geliefert und aufgestellt. Sie können bei Bedarf in vielen Fällen auch einfach erweitert werden. Darüber hinaus glänzen sie mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile:

keine zusätzlichen Planungs- und Statikkosten

fix kalkulierbare Baukosten

geringster Bauaufwand

genauer Ablauf und Lieferzeit

alle Einreichunterlagen abholbereit

gesamte Projektierung aus einer Hand

Heiz- und Lagerraum bleibt versetzbar - z. B. bei Firmenerweiterung

Lieferung und einfache Montage mit einem Fahrzeug!

Besonders geeignet für:

Pelletsanlagen von 6 bis 50 kW

Stückholzkessel von 20 bis 60 kW

und vieles mehr

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:



Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite.



Hargassner. Spezialist für erneuerbare Wärme.