Pressemeldung

Das „Smarthome“ ist mittlerweile zum Standard im Neubausektor geworden. Musik im ganzen Haus hören, komplexe Beleuchtungsszenarien im Wohnzimmer auf Fingertipp aktivieren zu können oder eine tageszeitabhängige Rollladensteuerung sind Komfortmerkmale modernen Wohnens, die Baufamilien heute einfach voraussetzen. Energetisch und damit auch von der Kostenseite her (und nicht zuletzt aus Umweltschutzgründen) ist ein intelligentes Wärmemanagement allerdings noch relevanter. Vorteilhaft für Immobilienbesitzer, dass sich dies mit offenen Hausautomationssystemen wie dem von wibutler völlig problemlos aus einer Hand realisieren lässt. Das führte vor einiger Zeit zu einem Zusammenschluss von PAW, dem innovativen Systemtechnikanbieter für modernes Heizen und Kühlen in der wibutler Alliance. Eine Schlüsselstellung nimmt dabei der HeatBloC® MCom von PAW ein. Er verbindet hochwertige und langlebige Komponenten eines PAW-Standardheizkreises mit modernster Sensorik, Aktorik und Regelungstechnik. Dadurch wird eine Vielzahl an Anlagenwerten (Datenpunkten) sofort bereitgestellt und muss nicht erst zusätzlich eingebunden werden. Anlagenmonitoring ist nun so einfach wie nie zuvor. Die Heizkreise der Serie HeatBloC® MCom können an eine Vielzahl von Smarthome-Zentralen angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt meist über systemspezifische Gateways – nun auch an wibutler-EnOcean. Das Gesamtsystem ist überdies skalierbar, sodass es nicht auf die Anwendung im Privatbereich beschränkt bleiben muss, sondern genauso gut in Mehrfamilienhäusern und bei Gewerbeimmobilien eingesetzt werden kann.