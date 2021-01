In größeren Betrieben managen meist Lageristen den Wareneingang.

Laut Lagerexpertin Doris Paulus übernehmen diese armen, überforderten Menschen normalerweise die Sichtkontrolle des Materials und bestellen das fehlende Material. Dies klappt in der Regel derartig dürftig, dass Inhaber sich leider oft über ihre unfähigen Mitarbeiter beschweren. Das muss aber nicht sein.

Dass die zu Unrecht als unfähig beschuldigten Mitarbeiter in größeren Betrieben in der Regel rund 2500 - 5000 Artikel in einem SHK Betrieb mit Sichtkontrolle steuern müssen, ist vielen gar nicht klar. Diese Lageristen kümmern sich außerdem nach der Bestellung auch noch darum, eingehendes Material zu prüfen, wegzuräumen und Retouren zu organisieren.

In fast allen Betrieben gibt es die Situation, dass es auf der Baustelle Änderungen gibt. Bestelltes Material wird überflüssig – anderes Material benötigt. Der Wert soll nicht im Regal liegen bleiben, sondern das nicht benötigte Material gesteuert an den Lieferanten zurückzugeben werden. Das bedeutet in Haustechnikbetrieben bis zu drei Retouren am Tag, wenn man es ernst nimmt. Das Paulus-Lager-Team kennt Betriebe, die jährlich bis zu 50.000 Euro Rückerstattung aus Retouren erhalten.

Die Empfehlung der Paulus-Lager-Experten: ein spezielles Retourenregal einrichten, in das der für die Baustelle zuständige Mitarbeiter sein Teil ablegt, das an den Lieferanten zurückgeht. Voraussetzung ist, dass die Verpackung intakt ist. Zudem füllt er einen Retourenschein aus, in dem alle wichtigen Punkte wie Artikel, Artikelnummer, Anzahl usw. vermerkt sind.

Die Lageristen haben nun in den großen Betrieben die Aufgabe, täglich mit Hilfe des Retourenscheins die Rücklieferung zum Lieferanten zu veranlassen.

Sobald dies geschehen ist, kann der Lagerist anhand des Retourescheins die Einhaltung des Abholtermins überwachen. Wenn der Abholer auf dem hauseigenen Retourenschein die Abholung per Unterschrift bestätigt hat, kann der Lagerist den unterschriebenen Retourenschein an die Verwaltung geben, wo nun die Gutschrift mit Hilfe des Scheins überwacht wird.

