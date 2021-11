Pressemeldung

Daniel Washausen ist Geschäftsführer der Neidel und Christian GmbH in Göttingen. Der SHK Betrieb mit 50 Mitarbeitenden hat 2019 das eigene Lager mit dem Paulus-Lager-System umstrukturiert. Gemeinsam wurden neue Prozesse eingeführt, wodurch sich die Umsätze und der Gewinn enorm gesteigert haben. Aber auch im Team hat sich etwas verändert.

„Doris Paulus hat im Erstgespräch von sechsstelliger Umsatzsteigerung gesprochen. Das kam mir damals zunächst unwirklich vor. Aber das war keineswegs unseriös: Wir haben im ersten Jahr nach der Umstellung auf das Paulus-Lager 750.000 Euro mehr Umsatz und 300.000 Euro mehr Gewinn gemacht“, erzählt Daniel Washausen. „Mir war damals nicht klar, dass durch die Umstellung von Prozessen im Lager so ein Plus entstehen wird“, so Washausen weiter.

Keine Zauberei – nur gute Prozesse

Das was Doris Paulus und ihr Team in Bauhandwerksbetrieben machen, ist keine Zauberei. Das Paulus-Lager ist eine durchdachte Kombination aus Standardmaterial und Kommissionsmaterial. Beide Materialströme werden sinnvoll verknüpft, damit im Betrieb der Aufwand sinkt. Die Funktionsweise ist simpel und effektiv: Für jeden Artikel gibt es einen festen Lagerort. Somit fallen Suchzeiten weg und feste Mengen sorgen für eine stehende Inventur. In Schulungen werden alle Mitarbeitenden miteinbezogen, um die Lagerprozesse neu zu definieren und bestehende Schwierigkeiten aufzulösen. Auf dieser Basis erstellt Doris Paulus mit den Inhabern eine zu ihren Lagerprozessen passende Lagerplanung und das Lager wird mit der Paulus-Lager GmbH gemeinsam umgebaut. Im letzten Schritt betreut die Lagerexpertin die Inbetriebnahme und übergibt die Betriebsanleitung für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Lagers. Das Unternehmen wird von da an autark gesteuert. Es gibt keine Folgekosten. Einzig: Wartungstermine, die alle zwei Jahre stattfinden können, werden von Paulus-Lager empfohlen.

Veränderungen im Betrieb

Daniel Washausen berichtet, dass beispielsweise seine Monteure morgens direkt zur Baustelle und nicht mehr zum Großhandel fahren. Fahrzeuge sind komplett ausgestattet und die Kollegen „besorgen“ sich nicht mehr das fehlende Teil aus dem anderen Auto. Verbrauchsmaterial – wie Bits, Handschuhe oder Klebeband – wird im Lager bewirtschaftet und steht in ausreichenden Mengen für das Team bereit. Früher wurden häufig Handschuhe mal eben für 15 Euro im Baumarkt gekauft, heute kostet ihn ein Paar 1,50 Euro. „Die Angst, dass die eigenen Leute nun anfangen zu horten, ist unbegründet. Im Gegenteil: Wenn Material immer da ist, braucht man sich nichts beiseite legen“, so Washausen.

Auch die Retourenabwicklung sei heute viel einfacher. Fehllieferungen oder Überschusslieferungen seien normal, aber all das müsse richtig retourniert werden. Der Lagerist im Betrieb habe nun alles im Blick, Kosten würden eingespart und unnötige Diskussionen mit den Händlern fielen weg.

Ein weiterer angenehmer Effekt seit der Umstellung: Vorarbeiter oder Projektleiter bräuchten fast nicht mehr raus ins Lager laufen, um nach Material zu schauen. Das Meiste sei über die Bestell- Software nachzuprüfen und die Mitarbeitenden hättem mehr Zeit für ihre Kernaufgaben. Es herrsche auch ein ganz anderes Betriebsklima: „Früher gab es oft Streit über unauffindbares oder herumstehendes Material. Der morgendlichen Zeitstress, weil irgendwas fehlte war anstrengend. Das hat sich alles mit dem neuen Lager erledigt, die Stimmung ist entspannt und es gibt keine Unstimmigkeiten mehr, was das Lager angeht. Das allein, ist unbezahlbar. Für uns war die Umstellung auf das Paulus-Lager der beste Weg zu einem reibungslos funktionierenden Betrieb. Der Vorher-Nachher-Effekt war unfassbar und hat am Ende bei allen Beteiligten für totale Begeisterung gesorgt. Bis heute funktioniert unser Lager bestens auf diese Weise. Zumal wir alle gemeinsam erfolgreich durch diesen neuen Prozess gegangen sind“, freut sich der Geschäftsführer.

Prozesskompetenz gewachsen

„Durch das Paulus-Lager System haben wir alle im Betrieb ein besseres Gespür für Prozesse und Arbeitsabläufe und deren Bedeutung entwickelt. Diese neu gewonnene Prozesskompetenz kommt uns auch an anderen Stellen zugute, denn unser Denken für den Betrieb hat sich quasi geändert. Auch die Bedeutsamkeit und Achtung gegenüber unserem Lageristen ist gestiegen.“ Es brauche wohl zu Beginn der Zusammenarbeit einen gewissen Vertrauensvorschuss, um sich dieser Methode zu öffnen. Aber laut Daniel Washausen habe die intensive Beratung und Aufklärung durch das Paulus-Lager-Team dieses nötige Vertrauen geschaffen. Aufgrund der intensiven Prozesswoche, bei der jedes Teammitglied dabei war, wurden alle ins Boot geholt.

Der Betrieb wäre so – zu Beginn mit externer Unterstützung im Umstellungsprozess – von Grund auf verbessert worden. Seitdem gehe es eigenständig weiter. Mit einem optimierten Lager und strukturierten, einfachen sowie sinnvollen Prozessen.

„Die Ursache für ein unorganisiertes Lager ist häufig ein Mangel an einfachen, standardisierten Abläufen. Das Paulus-Lager beseitigt diese Engpässe auf Dauer und sorgt dafür, dass ein Betrieb gar nicht erst in die roten Zahlen rutscht. Zudem profitieren gerade die Inhaber durch einen Zeitgewinn, den sie für ihre Familie nutzen können, mehr Freude an der Arbeit. Und: Sie genießen weiteren großen Vorteilen wie einen hohen Zusatzgewinnen pro Jahr“, erklärt Doris Paulus, Inhaberin der Paulus-Lager GmbH.

QR Code scannen, dann öffnet sich ein Video (1:10 Min.) mit Daniel Washausen.

Mehr über wirksame Lagerprozesse gibt es auf www.paulus-lager.de. Doris Paulus und ihr Team bieten kostenlose Erstberatungstermine an: www.paulus-lager.de/erstgespraech