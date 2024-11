Die Mitarbeiter müssen einen klaren Rahmen haben, in dem sie sich bewegen können. Und Am Ende des Tages müssen sie sich mit ihrer Arbeit identifizieren. Das geht nicht, wenn sie etwas ausführen, was nur der Chef will.

Seit der Einführung des Paulus-Lagers gibt es bei der LOHSE GmbH & CO. KG Heizung und Sanitär keine Probleme mehr, aber dafür Kosteneinsparungen, mehr Zeit für den Chef, gute Stimmung im Team und klare Prozesse.

… Das wünschen Sie sich auch?

… Dann sehen Sie sich unser YouTube Video an

Wieso es wichtig ist, zwischen Ausgaben und Investitionen zu unterscheiden

Investitionen sind grundlegende Elemente wirtschaftlicher Entscheidungen, die auf der Erwartung basieren, den investierten Betrag zurückzuerhalten und darüber hinaus einen Gewinn zu erzielen. Doch was definiert eine Investition genau? Eine Investition ist etwas, das kontrollierbar ist und die Produktivität eines Betriebes so steigert, dass die investierte Summe plus zusätzliches Ergebnis zurückfließt. Im Gegensatz dazu stehen Ausgaben, die nicht notwendigerweise einen Gewinn erwirtschaften, sondern lediglich Konsum oder Vergnügen darstellen.

Das Paulus-Lager®-Projekt ist ein Paradebeispiel für eine Investition. Mit einer Amortisationsdauer zwischen 6 und 9 Monaten werden die Kosten des Projekts wieder eingespielt. Jeder weitere Monat bringt zusätzlichen Gewinn, der sich auch nach Begleichung der Projektkosten fortsetzt. Im Vergleich dazu stehen Ausgaben wie der Kauf eines Reitpferdes, das zwar Spaß bereitet, aber selten rentabel ist, es sei denn, es wird in ein Geschäft integriert, wie beispielsweise eine Pferdezucht.

Ein Vergleich mit alternativen Investitionen, wie dem Kauf einer Maschine mit 12 Jahren Abschreibung und Tilgung, verdeutlicht die Komplexität der Entscheidungsfindung. Es gilt, die richtige Reihenfolge der Investitionen zu wählen, um die Liquidität nicht zu gefährden. Indem das Paulus-Lager® zuerst eingeführt wird und aus den erwirtschafteten Gewinnen dann weitere Investitionen finanziert werden, kann die Liquidität erhalten und sogar gesteigert werden.

Es ist wichtig zu erkennen, dass Investitionen nicht nur finanzielle Mittel binden, sondern auch Chancen schaffen. Das Paulus-Lager® hat das Potenzial, nicht nur die Liquidität zu erhöhen, sondern auch langfristigen Mehrwert zu schaffen. Es liegt an den Inhabern, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Chancen zu nutzen, die sich bieten, um langfristigen wirtschaftlichen Erfolg zu sichern.