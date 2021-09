Pressemeldung

Ein Aspekt, um die Lagerverwaltung von Bauhandwerksbetriebe zu optimieren, ist die Materialorganisation anzugehen. Vorteile und Nutzen einer Artikelliste wurden bereits dargelegt – nun geht es um korrekte Artikelbeschriftung.

Eine Artikelbeschriftung ist nur sinnvoll, wenn das Lager strukturiert und die Materialien nach Artikelgruppen angeordnet sind. Denn mit der Beschriftung erhält jedes Material seinen eigenen, definierten Lagerplatz - der auch in die Artikelliste eingetragen wird. Die Experten des Paulus-Lager-Teams wissen aus Erfahrung, dass diese Voraussetzung in den wenigsten Handwerkerlagern gegeben ist. Wer also sein Lager sinnvoll beschriften möchten, muss notwendigerweise eine Lageroptimierung durchführen und die Materialien, die man bewirtschaftet, in einer Artikelliste erfassen. Aus dieser Liste heraus wird die Artikelbeschriftung gedruckt.

Die Artikelbeschriftung im Lager besteht aus zwei Teilen – der Regalbeschriftung und der Bestellkarte. Folgendes ist dabei zu beachten:

Artikelbezeichnung mit weiteren Spezifikationen wie Größe, Länge, Durchmesser usw.

MIN- und MAX-Menge bezogen auf die Verpackungseinheit

Verpackungseinheit, in der das Material bewirtschaftet wird (z.B. Stück, Karton, Beutet etc.)

Interne Artikelnummer und Barcode auf der Bestellkarte (Zur Nachbestellung, nicht für das Scannen bei Einlagerung, Entnahme und Rückeinlagerung am Regal)

Lagernummer des Lagers, in dem das Material liegt (Bestellkarte)

Hinweis „Bestellung läuft“ auf dem Regaletikett; dieser Hinweis wird durch die Bestellkarte verdeckt und erst sichtbar, wenn die Bestellkarte bei Erreichen der MIN-Menge gezogen wird

Hersteller- oder lieferantenspezifische Bezeichnungen oder Angaben gehören nicht auf die Artikelbeschriftung. Sobald Hersteller oder Lieferanten wechseln, müssten auch die Artikelbeschriftung ausgetauscht werden.

Da die Bestellkarten regelmäßig gezogen und wieder vor das Regal gesteckt werden, sollten sie möglichst robust sein – mindestens laminiertes Papier.

Passende Schiene

Damit die Artikelbeschriftung am Regal angebracht werden können, ist eine geeignete Beschriftungsschiene empfehlenswert. Die Verwendung der üblichen Scanner Schienen aus dem Einzelhandel sind nicht praktikabel, da die Bestellkarten umständlich hinter die transparenten Abdeckung gesteckt werden müssen. Optimal sind Beschriftungsschienen, die über eine kleine Aufnahme für die Bestellkarten vor der eigentlichen Beschriftungsschiene verfügen, in der die Karten frei zugänglich sind.

Wer mehr darüber wissen möchte, kann sich von Doris Paulus und ihrem Team beraten lassen. Infos unter www.paulus-lager.de/erstgespraech.