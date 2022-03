Pressemeldung

Mit Lagertechnik ist alles Technische – also die Hardware - gemeint, die sich in einem Lager befindet. Das sind in erster Linie verschiedenen Regalarten für das unterschiedliche Material, sowie der Warenannahmetisch mit Zubehör, wie zum Beispiel Cutter, Paketband-Abroller, Kommissionsaufkleber oder Ähnliches. Alles, was Material bewegt, wie Hubwagen und Stapler gehören zur Lagertechnik. Hierbei ist es wichtig, dass sich die Lagertechnik nach den Prozessen und Bedürfnissen eines Betriebes richtet. Einen Hubwagen zu besitzen, während man mit der Hand Paletten auf zweieinhalb Meter Höhe packt, macht sicherlich wenig Sinn. In diesem Fall sollte entweder das hohe Regal abgeschafft oder ein Stapler abgeschafft werden.

Folgende Regalarten gibt es im Bauhandwerk (teils mit Artikelgruppen zum besseren Vorstellen):

Beim SHK Betrieb sind dies:

Magazin / Servicematerial auf Fachbodenregalen

Befestigungsmittellager dito

Fittingregale (Drahtkörbe)

Kundendienstmaterial (Fachbodenregale)

Sanitärmaterial (Fachbodenregale)

Installation (Fachbodenregal)

Schellenregal (Fachbodenregal)

Elektromaterial (Fachbodenregal)

Isolierung auf Freispannregalen

Stangenisolierung / Rockwool auf Fachbodenregalen

Trinkwasserrohr und Fußbodenrollenrohr (in Freispannregalen mit selbstgebauten Fächern)

Rohrlager auf Kragarmregalen

Rohrresteköcher

Haustechnikrohr (in Drahtkörben und Vertikalregalen)

Beim Tischler gibt es:

Magazin / Servicematerial auf Fachbodenregalen

Montagemateriallager (Fachbodenregale)

Liegendes Plattenlager (Kragarmregale)

Stehendes Plattenlager (Stahlkonstruktion mit Fächern)

Beschlägelager (stehende Fächer in Fachbodenregalen)

Kantellager (Kragarmregale)

Lacklager (Fachbodenregale)

Oberflächenmagazin (Kleinteile, die zum Lackieren nötig sind, aber außerhalb des Feuerschutzbereichs gelagert werden)

Vollholzlager (Kragarmregale)

Leistenlager (auch als Verschnitt des Vollholzlagers)

Kantenlager (selbst gefertigt nach Bedarf)

Für die Kunststoff-Fenster Herstellung im Tischlerhandwerk werden die Lager ergänzt um:

Profillager (Langpaletten)

Eisenlager (Kragarmregale)

Kappen und Endprofile (Kleinteilelager)

Dichtungsgummis (Rollen oder Fachbodenregale)

Schlösser (liegend auf Kragarmen oder stehend in Fächern)

KS- Leistenlager (Kragarmregale)

Im Holzhausbau / Klempnerbereich kommen hinzu:

Dachdeckermaterial auf Freispannregalen

Blechregale

3m- Rohrlager für Fallrohre

2m- Rohrlager für Fallrohre

Diese beispielhaften Lagerregale richten sich in der Form und Größe immer nach den definierten Mengen der Standardregale.

