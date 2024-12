Wer einmal die Dienste von Paulus-Lager in Anspruch genommen hat, ist begeistert. So effektiv ist das System des Teams rund um Geschäftsführerin Doris Paulus, das bereits über 400 Materiallager im Bauhandwerk optimiert hat. Die gründliche und präzise Umstellung der Lagerflächen und der Betriebsabläufe führen zum direkten Zugang und bestmöglicher Materialnutzung und damit für unerwartet hohe Zuwächse an Umsatz und Freizeit. Herzstück des Lagersystems ist dabei ein spezielles Regalbeschriftungskonzept, das auf den ersten Blick erkennbar macht, wo ein Teil hingehört, ob die Mindestmenge noch vorhanden ist oder ob es bereits nachbestellt wurde.

Dieses hundertfach erprobte System macht Schluss mit ständigem Nachzählen, Suchen und Verlegen von Materialien und eröffnet Zeit, die eigentliche Arbeit zu erledigen. Mit dem Onlineshop setzt Paulus-Lager sein durchdachtes System konsequent fort. Denn wenn Kunden zum Beispiel ihr Lager erweitern, darf kein Raum für neues Lagerchaos entstehen. Und eine komplizierte oder aufwendige Anschlusslösung würde der effizienten Logik von Paulus-Lager völlig zuwiderlaufen. Deshalb können im Onlineshop mit wenigen Klicks Regalschienen, Etiketten, Aufkleber für Kommissionsware und Retouren, Büromaterialien und viele weitere unverzichtbare Helfer für den Lageralltag nachbestellt werden. So lässt sich die neue Lagerordnung langfristig nahtlos fortführen und aufrechterhalten.

Paulus-Lager bietet seinen Kunden somit kontinuierliche Rundum-Unterstützung bei Lagerprozessen. Weitere Informationen und die Anmeldung zum Erstgespräch sind auf www.paulus-lager.de zu finden. Auf dem YouTube-Kanal www.paulus-lager.de/youtube berichten Kunden von ihren Erfahrungen mit dem Konzept.