Für die Lagerung von Fittingen empfehlen sich Drahtkorbregale, weil man von unten durchschauen und sehen kann, was und wie viel drin liegt. Fachbodenregale mit aufgesetztem Metallkasten sind nicht empfehlenswert. Denn ab einer Regalhöhe von eineinhalb Metern ist nicht mehr zu sehen, wie viel Material noch im Kasten liegt. Außerdem ist es unangenehm, in ein Fach zu fassen, das nicht einsehbar ist. Aus der Not steigen die Mitarbeitenden dann auf den unteren Regalboden, um besser zu sehen und verbiegen oder zertreten das Regal dabei.

Ein weiterer Vorteil von Drahtkorbregalen ist, dass etwaiger Schmutz auf den Fittingen einfach auf den Fußboden durchfällt, wo er sich leicht wegsaugen lässt. Sechs bis Sieben Lagerebenen mit Drahtkörben sind gut zu bewirtschaften. Den oberen Abschluss des Regals bildet ein Fachboden, der als Überbestandslager dient.

Bei den Fittingregalen sollte man also auf gute Sicht durch Drahtkörbe, ausreichend Fächer und genug Platz zum Fußboden für die leichte Reinigung sorgen.

