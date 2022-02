Pressemeldung

Es unterscheiden sich Rohre von Fittingen erheblich in ihrer Form. Daher gibt es die verschiedensten Regalarten auf dem Markt, die in verschiedenen Ausprägungen, je nach Material, zur Verwendung kommen wie beispielsweise Kragarmregale, Fachbodenregale, Palettenregale, Lagerkörbe, Drahtwannen und so weiter. Entscheidend für eine sinnvolle Nutzung der Lagerregale ist die Logistik vor der Einlagerung und nach der Auslagerung. Hierzu zählen die dazugehörigen Formulare, EDV-Systeme und Transportmittel wie Hubwagen, Stapler oder Transportkisten. Die Lagertechnik ist hier passend zu den verschiedenen Materialien und zur Kompetenz der Mitarbeiter optimal anzupassen.

Digitalisierung im Lager

Der Begriff „Digitalisierung im Lager“ ist nicht näher definiert, selbst in Wikipedia findet sich kein Artikel.

Man kann aber im Grunde alle Systeme dazu rechnen, die in irgendeiner Form die Anwendung digitaler Systeme und Prozesse im Materialfluss erfordern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass, bevor ein Prozess digital abgebildet werden soll, man ihn erst in Gedanken verstehen muss, um ihn gestalten können. Deshalb empfehlen die Paulus-Lager Experten die Einführung neuer Prozesse im Lager grundsätzlich analog, bis sie verinnerlicht wurden. Erst danach kann man sie digitalisieren.

Manch einer findet dies altmodisch, aber es funktioniert tatsächlich für die Menschen in der Werkstatt und auf Montage. Denn diese haben oft wenige digitale Kenntnisse und die Sorge, ihren Beruf nicht mehr ausüben zu können, wenn sie vom Wissen ausgeschlossen werden. Die Realität zählt: Im Lager und in der Werkstatt arbeiten man mit analogen Karten, im EDV-beherrschten Büro kann es gerne digital zugehen.

