Die Einteilung für das Haustechnikhandwerk sollte folgendermaßen sein:

Alle Stangenrohre werden passend zu den Fittingen vom Inhaber bewirtschaftet und daher auch definiert Alle Fächer sind so groß, dass die Maximal-Mengen, welche auch vom Inhaber definiert werden, gut hineinpassen

Der unterste Kragarm ist das Kommissionseingangslager

Die obersten ein oder zwei Kragarme dienen als Lager für Kommissionsreste

Für die Verschnittreste der Rohre sollte für jedes einzeln definierte Rohr ein eigener Resteköcher da sein, damit die Reste auch wirklich verbraucht werden. In Sammelkisten zu wühlen, macht keinem Mitarbeiter wirklich Spaß. Bietet man ordentliche Fächer an, die passend beschriftet sind, so werden sie in der Regel auch angenommen.

