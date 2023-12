Als Teil des bewährten AL-Systems besteht die AL-Box aus hochwertigem Polyisocyanurat-Hartschaum, der von einer 0,2 mm starken Aluminium-Grobkorn-Ummantelung umschlossen wird. Das erprobte Material ist hitzebeständig bis zu 150°C und bietet herausragende Dämmeigenschaften, die dazu beitragen, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Umweltbelastung zu minimieren.

Die AL-Box Serie deckt eine breite Palette von Anwendungen ab und bietet für die KSB BOA-Control PIC Modelle Dämmboxen für die Nennweiten DN10 bis DN50 an, während für die PIC und SBV von DN15 bis DN50 passende Boxen erhältlich sind.

Die passgenauen Dämmboxen für die KSB BOA-Control Serien DPR, PIC und SBV erfüllen die Anforderungen der EnEV und des aktuellen GEGs und gewährleistet so eine sichere und zuverlässige Leistung selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die Montage der AL-Box gestaltet sich äußerst unkompliziert, dank ihrer formstabilen Konstruktion und den leicht zu handhabenden Spannringen aus hochwertigem Polyamid. Ein gestanzter Adapter aus Weichschaum verschließt die Spindelöffnung der Dämmung. Dieser kann je nach Durchmesser der Spindel passend eingesetzt werden.

Besonders im industriellen Einsatz überzeugt die GWK Kuhlmann Dämmung durch ihre Effizienz und einfache Wiederverwendbarkeit. Das einzigartige System ermöglicht die schnelle Abnahme und erneute Verwendung der Dämmung, was nicht nur Zeit und Kosten bei Wartungsarbeiten einspart, sondern auch zu einer deutlich längeren Lebensdauer des gesamten Systems beiträgt.

Die AL-Boxen für KSB BOA-Control DPR, PIC und SBV Modelle sind ab sofort verfügbar. Der Vertrieb erfolgt über den Fachgroßhandel.

Produziert wird ausschließlich am Standort in Salzkotten in Nordrhein-Westfalen.

Über 30 Jahre Erfahrung und eine tiefe Spezialisierung auf Wärmedämmungen für den SHK-Bereich sind die Grundlagen der GWK Kuhlmann GmbH. Weitere Informationen zu den Produkten sowie detaillierte Ausschreibungstexte finden Sie auf der offiziellen Website von GWK Kuhlmann unter www.gwk.de.