Speziell für den Anschluss an den HERZ-Edelstahlverteiler entwickelt: Die Kugelhähne PN 25 in DN 25 aus geschmiedetem Messing, vernickelt sind in gerader Ausführung (1 2205 13/23) und in Eckausführung (1 2224 03/13) – jeweils mit rotem und blauem Knebelgriff erhältlich.



Ausgeführt sind die Kugelhähne als Muffe x Holländeranschluss mit einem Anschlussnippel 1“ für den HERZ-Edelstahlverteiler, O-Ring dichtend. Die Kugel ist aus Messing, verchromt, mit vollem Durchgang. Um Reibungsverluste gering zu halten, ist bei sogenannten Vollstrom-Kugelhähnen der Durchmesser der Kugelbohrung analog der Rohrleitung. Die Betriebstemperatur innerhalb derer die Kugelhähne für den HERZ-Edelstahlverteiler eingesetzt werden können, reicht von – 30 °C (Wasser +0,5 °C) bis max. 150 °C (Wasser bis 110 °C, kein Dampf).

Die HERZ-Edelstahlverteiler sind einsetzbar für Fußboden-, Wand- und Deckenheizungs- und Kühlungssysteme sowie in Kombination mit Radiatoren. In der Produktvariante mit Thermostatventilen und Flowmetern können einzelne Heizkreise individuell geregelt sowie die Durchflussmenge spezifisch eingestellt werden. Die Verteilerbalken sind einseitig mit einem Endmodul verschlossen. Verteilereingang ist Innengewinde G1“ – damit ist ein Anschluss mit Gewinderohren oder mit einem Adapter für das System HERZ PIPEFIX möglich.

