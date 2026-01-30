Trendbarometer für die Branche

Seit 2009 haben Leserinnen und Leser von ArchDaily die Möglichkeit, mit ihrem Online-Voting außergewöhnliche architektonische Leistungen zu würdigen. Der Award zählt längst zu den bedeutendsten Architekturpreisen weltweit und gilt als wichtiges Barometer für aktuelle und künftige Trends der Branche. Architekturschaffenden bietet er eine ideale Gelegenheit, um ihre Arbeiten einem breiten Publikum vorzustellen. Durch das umfassende Sponsoring des Wettbewerbs leistet Dornbracht einen gezielten Beitrag zur Förderung innovativer Baukunst – und demonstriert damit einmal mehr die eigene Verbundenheit zur internationalen Architekturszene.



Baukultur von morgen fördern

„Indem wir erneut den ‚Building of the Year‘-Award sponsern, fördern wir nicht nur wegweisende Bauprojekte, sondern auch den Diskurs darüber, wie wir leben, wohnen und arbeiten möchten“, erklärt Caroline Schmitt, Geschäftsführung Dornbracht. „Dieser produktive Austausch hilft dabei, Architektur und Baukultur nachhaltig weiterzuentwickeln – ein Ziel, zu dem die Auszeichnung wesentlich beiträgt und das wir bei Dornbracht aus voller Überzeugung teilen.“ Wer möchte, kann noch bis zum 18. Februar 2026 die Gelegenheit wahrnehmen, unter boty.archdaily.com/us/2026 aus rund 3.800 Einreichungen aus mehr als 100 Ländern für sein oder ihr favorisiertes Projekt abzustimmen. Die 15 Siegerinnen und Sieger werden am 19. Februar 2026 verkündet.