Wärmepumpen arbeiten auch mit Heizkörpern zusammen, das zeigt die REMKO-Serie im Niedertemperaturbereich. Diese als NT gekennzeichneten Geräte erwärmen Wohnräume sehr schnell und effizient bei einer niedrigen Vorlauftemperatur.

Ihr Potenzial entfalten die dezent weißen NT-Heizkörper vom Typ 22 so: durch die integrierte Regelung im Automatikmodus, manuell durch Eingabe der Raumtemperatur am Thermostatkopf oder durch die vier Lüfterstufen. Die integrierten Axialventilatoren arbeiten dabei geräuscharm. Entsprechend der Größe sind zwischen 7 und 17 Ventilatoren integriert. Die Ventilatorstufen können ganz einfach am Display gewählt werden, das an der Schmalseite in die Blende eingefügt ist.

Die Breite der horizontal zu installierenden Heizkörper variiert zwischen 800 und 1.800 mm, die Höhe von 600 mm und die Tiefe von 105 mm bleiben jeweils gleich. Sie lassen sich auf verschiedene Arten anschließen: links, rechts, unten links, unten mittig sowie unten rechts (gedreht). Insbesondere im Bestand reduziert diese Flexibilität den Zeitaufwand bei der Montage. Auf der Elektroseite sind die Geräte steckerfertig vorbereitet. Als Zubehör stehen u. a. ein Thermostatkopf, ein Ventileinsatz sowie verschiedene Hahnblöcke zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.