Der Schräder PTInside wird durch die neue WLAN-Steuerung besonders effizient und nutzerfreundlich. Foto: Schräder Abgastechnologie, Kamen

Den Partikelfilter PTInside hat Schräder Abgastechnologie explizit für kleine und mittlere Holzfeuerungsanlagen entwickelt. Dazu präsentiert das Kamener Unternehmen nun die WLAN/WEB-basierte Steuerungseinheit. Sie erleichtert dem Nutzer die Bedienung, Wartung und Einstellung.

Der Partikelabscheider lässt sich in Neu- und Bestandsanlagen nutzen. Er eignet sich für Nennwärmeleistungen von maximal 50 kW und Abgastemperaturen von bis zu 250 °C. Durch das elektrostatische Prinzip mindert der PTInside Feinstaubemissionen um bis zu 95 %.

Das Bauteil wird in der Abgasstrecke im Kesselraum installiert. Durch die steckerfertige Vorbereitung funktioniert das schnell, selbst bei einer schrägen Montage. Die Steuerung wird an der Wand montiert; dazu ist lediglich eine Schutzkontakt-Steckdose mit 230/240 Volt nötig.

Um die Abgaskomponente noch effektiver nutzen zu können, hat Schräder ein innovatives Steuerungskonzept entwickelt. Die neue Steuerung mit optimiertem Hochspannungserzeuger wird über WLAN direkt mit dem Endgerät gekoppelt. Dazu eignet sich jedes WLAN-fähige Endgerät, gleich, ob Smartphone, Tablet oder PC/Notebook. Ein Accesspoint oder Router wird nicht benötigt.

Die wesentlichen Inhalte wie Sollwertvorgaben, Betriebsartenauswahl, diverse Betriebsstundenzähler, Störungsmeldungen sowie der Feuerungsmonitor und eine betriebsabhängige Datenaufzeichnung zeigen sich unkompliziert auf einen Blick. Ebenso werden die aktuellen Strom- und Hochspannungswerte angezeigt, einschließlich der hieraus berechneten Leistungsaufnahme der Elektrode. Dieses Konzept der Endgerätekommunikation erfolgt herstellerneutral und unabhängig vom Betriebssystem und dessen Versionen.

