Durch eine Partnerschaft mit tado°, dem führenden Anbieter von Lösungen für Hausklimatisierung und Energiemanagement, will Panasonic Heating and Cooling Solutions seine Wärmepumpen noch effizienter machen. Da auf diese Weise modernste Wärmepumpentechnologie mit intelligenten Heizungssteuerungs- und Energiemanagementdiensten kombiniert wird, ist dies gleichzeitig eine Chance für beide Unternehmen, die Dekarbonisierung von Haushalten und das Einsparen von Energiekosten für ihre Kunden voranzutreiben.

Effiziente Wärmepumpe trifft auf komfortables Energiemanagement

tado°, das deutsche Technologieunternehmen mit Sitz in München bietet Heizungsthermostate sowie Klimaanalgen-Steuerungen an, die Smart Home-kompatibel sind und per App gesteuert werden können. Durch die intelligenten Thermostate von tado°, die z. B. an Heizkörper angeschlossen werden, ist es möglich, die Temperatur aus der Ferne zu regulieren und sogar auf Grundlage des Wetters und des Nutzungsverhaltens des Anwenders den Betrieb der Heizungsanlage so effizient wie möglich zu gestalten.

Der Ersatz von Heizkesseln durch Wärmepumpen, die sehr energiesparend sind, wird im Zuge der Dekarbonisierung weiter ansteigen. Dabei wünschen sich Kunden auch ein komfortables Energiemanagement. Gemeinsam mit Panasonic entwickelt tado° nun eine speziell für Wärmepumpen zugeschnittene Software, mit der die Einstellungen der Panasonic-Wärmepumpen automatisch optimiert werden können. Hausbesitzer können so von niedrigeren Strompreisen profitieren, indem sie den Verbrauch auf Zeiten verlagern, in denen mehr erneuerbare Energie verfügbar ist. Kunden in Deutschland und Österreich können zudem die dynamischen aWATTar-Energietarife von tado° erhalten, um ihre Heizkosten weiter zu senken. Durch die Partnerschaft sollen Wärmepumpen kostengünstiger und attraktiver werden, da die Energieeinsparungen dazu beitragen, die Anfangsinvestitionen schneller auszugleichen und gleichzeitig die CO2-Bilanz eines Hauses zu verbessern.

Partnerschaften für eine grüne Zukunft

Christian Deilman, Mitbegründer und CPO von tado° ist davon überzeugt, dass man so die grüne Energiewende vorantreiben kann: „Wärmepumpen sind hocheffiziente, klimafreundliche Heizsysteme. Daher freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Panasonic. Die Einsparungen durch unsere innovativen Energiemanagementlösungen für Privathaushalte bedeuten, dass die Kunden ihre anfänglichen finanziellen Aufwendungen schneller wieder hereinholen. Indem wir Wärmepumpen erschwinglicher machen, helfen wir Familien, schneller auf klimafreundliches Heizen umzusteigen."

Diese Vision passt perfekt zur Green IMPACT-Strategie des Panasonic-Konzerns, die zum Ziel hat, die CO 2 Emissionen des Unternehmens zu reduzieren und gleichzeitig auf eine Kreislaufwirtschaft hinzuarbeiten. "Durch die Zusammenarbeit mit tado° werden wir unseren Panasonic Green IMPACT Plan weiter vorantreiben“, betont Masaharu Michiura, Präsident der Heating & Ventilation A/C Company der Panasonic Corporation. „Auf diese Weise trägt die Panasonic Gruppe sowohl zu einem komfortablen Leben für die Menschen als auch zu einer nachhaltigen Umwelt für unseren Planeten bei."

Komplett-Lösung ab Winter verfügbar

Ziel der Partnerschaft ist es, Kunden in Zukunft eine Komplett-Lösung anzubieten, die nachhaltige Heizlösungen mit optimalen Energieeinsparungsmöglichkeiten vereint. Das gemeinsam entwickelte Multi-Room-Control-Paket einschließlich der intelligenten Energiemanagement-Software von tado° für die innovativen AQUAREA Luft/Wasser-Wärmepumpen von Panasonic sollen daher bereits im kommenden Winter in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt werden. Das Datum der Markteinführung und Einzelheiten des gemeinsamen Angebots werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.