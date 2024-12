Panasonic gibt die erfolgreiche Übernahme der Area Cooling Solutions Sp. z o.o. bekannt. Ab sofort firmiert das Geschäft mit Verflüssigungssätzen am Standort Wrocław, Polen, unter dem Namen Panasonic Cold Chain Poland Sp. z o.o. (Panasonic CCS).

Die Übernahme von Area Cooling Solutions Sp. z o.o. ist ein strategischer Schritt von Panasonic, um seine Position im europäischen Markt für natürliche CO 2 -Kältetechnik zu stärken. Durch die Kombination der Ressourcen und des Know-hows beider Unternehmen wird eine solide Basis für Wachstum und Innovation geschaffen. Ziel ist es, einer breiteren Kundengruppe umweltfreundliche und nachhaltige Kältelösungen anzubieten.

Unter dem Dach von Panasonic CCS wird die Produktion der iCOOL-Serie sowie weiterer Verflüssigungssätze fortgeführt und die Ersatzteilversorgung für diese Produkte sichergestellt. Das Verdichtergeschäft und der Vertrieb von Einzelkomponenten bleiben eigenständig und werden von der bestehenden Niederlassung in Warschau aus weitergeführt.

Die Übernahme von Area Cooling Solutions durch Panasonic ist ein weiterer Meilenstein in der Strategie, das Portfolio an umweltfreundlichen Inverter-Verflüssigungssätze mit dem natürlichen Kältemittel R744 (CO₂), auszubauen und so das Angebot im Bereich der Gewerbekälte zu erweitern. Durch die Integration des Geschäftsbereichs Verflüssigungssätze stärkt Panasonic CCS die Kompetenz des Unternehmens für innovative und nachhaltige Lösungen.

Durch die Entwicklung und Förderung nachhaltiger Technologien will Panasonic CCS zu einer umweltfreundlicheren Gesellschaft beitragen und gleichzeitig den wachsenden Anforderungen der Kälteindustrie gerecht werden.

Area Cooling Solutions steht für Innovation, Nachhaltigkeit und hervorragenden Service. Seit 1986 bietet das Unternehmen Kompressoren, Steuerungen und Kältemaschinen an und hat es sich zur Aufgabe gemacht, intelligente Lösungen zu entwickeln, die weit über den Branchenstandard hinausgehen.

Panasonic freut sich auf dieses neue Kapitel, das mit der Einrichtung des Europäischen Zentrums für grüne Technologien in der gewerblichen Kühlung aufgeschlagen wird.