Auf der diesjährigen Chillventa in Nürnberg präsentiert Panasonic Heating & Cooling Solutions ein zukunftsweisendes Kooperationsprojekt. Am 8. Oktober 2024 wird am Stand 4A-429 das LIFE-Projekt iTS4ZEB vorgestellt, dessen Ziel die Entwicklung fortschrittlicher thermischer Energiespeicherlösungen für emissionsfreie Gebäude ist. Die mit Spannung erwartete Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sich über die im Rahmen der Initiative entwickelten Spitzentechnologien zu informieren und einen tieferen Einblick in das innovative Kooperationsprojekt zu gewinnen.

Neue Maßstäbe in der thermischen Energiespeicherung

LIFE-Projekte (L’Instrument Financier pour l’Environnement) sind ein Förderinstrument der Europäischen Union und sollen zur Umsetzung, Aktualisierung und Entwicklung der europäischen Umwelt- und Klimapolitik sowie der entsprechenden Gesetzgebung beitragen. Das LIFE iTS4ZEB-Projekt, geleitet von Innova und unterstützt von sechs Partnern, darunter Panasonic, konzentriert sich auf die Entwicklung und Erprobung der nächsten Generation thermischer Energiespeichertechnologien (TES). Thermische Energiespeicherung in Gebäuden soll so in Zukunft revolutioniert werden und kompakt, leistungsstark, kosteneffizient und modular einsetzbar sein.

Innovative Technologie und breite Anwendbarkeit

Das Herzstück der Lösung ist eine innovative Wärmepumpe mit mehreren Energiequellen in Kombination mit einem PCM-Speicher. Durch neuartige Steuerungsalgorithmen soll der Systemwirkungsgrad optimiert und die Nutzung erneuerbarer Energien maximiert werden, um damit die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Lösungen sollen vielseitig einsetzbar sein und sich sowohl für Neubauten als auch für sanierte Bestandsgebäude, unabhängig von deren Dämmstandard eignen.

Praxistests und Markteinführung

Um die Technologie unter realen Bedingungen zu validieren, werden 50 unabhängige Musteranlagen in zehn europäischen Ländern installiert. Diese Tests sind entscheidend, um die Technologie unter realen Bedingungen zu validieren. Innova plant die Produktion einer Vorserie in der endgültigen Bauweise und den Verkauf der ersten 500 Einheiten. Das soll den Weg für eine breite Markteinführung vorbereiten.

Nutzung intelligenter Smart Grids

Die Technologie soll die Wärmepumpe und die PCM-TES-Systeme zusammenführen und eine sofort einsatzbereite Energiespeicherung auch in bereits bestehenden Anlagen ermöglichen. Zudem wird das System in der Lage sein, den Eigenverbrauch von Photovoltaik-Anlagen automatisch zu erkennen und dadurch die vor Ort erzeugte und verbrauchte Energiemenge zu maximieren. Ein weiteres zentrales Merkmal ist die Fähigkeit, auf die Anforderungen intelligenter Stromnetze (Smart Grids) flexibel zu reagieren, ohne den Komfort der Nutzer zu beeinträchtigen. Gleichzeitig sollen die Anschaffungs- und Wartungskosten auf einem ökonomisch vertretbaren Niveau gehalten werden.

Strategische Partnerschaften für eine nachhaltige Zukunft

Das LIFE iTS4ZEB-Projekt wird von einer Gruppe aus sechs Partnern getragen, die ihre Expertise in unterschiedlichen Bereichen bündeln. Neben Innova und Panasonic sind auch das Forschungsinstitut EURAC, die Beratungsfirma Studio Fieschi & Partners, der Wärmespeicher-Spezialist THERMALINK sowie die Universität Padua mit ihrem Fachbereich für Management und Ingenieurwissenschaften beteiligt. Damit vereint das Projekt technologische Expertise, wissenschaftliche Forschung und Markterfahrung, um gemeinsam einen entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit im Gebäudesektor zu leisten.

Weiterführende Informationen

Interessierte können den Fortschritt des Projekts über die offiziellen Kanäle verfolgen und sich über kommende Veranstaltungen und Veröffentlichungen informieren. Die Teilnahme an der Präsentation auf der Chillventa bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich aus erster Hand über dieses zukunftsweisende Projekt zu informieren.

www.linkedin.com/company/its4zeb

https://www.instagram.com/lifeits4zeb/

https://x.com/its4zeb