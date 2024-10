Die Produktpalette umfasst nun auch ein Multisplit-Außengerät – Power Heat Multi – das auf das Heizen ausgelegt ist, sowie die platzsparende Luft-Luft-Wärmepumpe RAC Solo, die ohne Außengerät auskommt. Beide bieten einzigartige Vorteile, die den unterschiedlichen Anforderungen moderner Gebäude gerecht werden und auch anspruchsvolle Sanierungsprojekte ermöglichen.

Power Heat Multi

Die Power Heat Multi-Reihe von Panasonic wurde speziell für Installationen in kalten Klimazonen bei Temperaturen von bis zu -25 °C entwickelt. Die Multi-Split-Modelle zeichnen sich durch eine hohe Effizienz aus, die auf die Invertertechnologie zurückzuführen ist und mit der Energieeffizienzklasse A++ bewertet wurde. Die Geräte verfügen über einen SCOP von 4,6 und sind mit Etherea Z-ZKE-Inneneinheiten kompatibel. Durch die ausgeklügelte Konstruktion mit einer Bodenwannenheizung wird ein Einfrieren des Außengeräts verhindert, wodurch eine gleichbleibende Leistung im Gebäude gewährleistet wird. Selbst bei Außentemperaturen von bis zu -25 °C liefert das Gerät eine stabile Heizleistung von 3,9 kW für zwei Räume und 4,3 kW für drei Räume, wenn es mit Etherea Z-ZKE-Inneneinheiten verwendet wird. Das System ist so konzipiert, dass es die Installationszeit und den Installationsaufwand erheblich reduziert und den Prozess für Installateure weniger aufwändig macht.

In Kombination mit den Etherea Z-ZKE-Inneneinheiten verbindet die Reihe außergewöhnliche Effizienz mit einem ästhetischen Design und bietet gleichzeitig benutzerfreundliche Funktionen wie die nanoe™ X-Technologie und integrierte WLAN-Fähigkeit. Darüber hinaus ist die Außeneinheit in einer attraktiven dunklen Farbe erhältlich, sodass sie sich nahtlos in die Außenansicht des Hauses einfügt, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen.

RAC Solo

RAC Solo ist eine kompakte und effiziente Luft-Luft-Wärmepumpe, die kein Außengerät benötigt und sich daher ideal für Installationen mit begrenztem Platz eignet. Das langlebige Material und das äußerst kompakte Design sorgen für einen leisen Betrieb und minimale visuelle Beeinträchtigung. Die Installation ist einfach, da nur zwei kleine Öffnungen an einer Außenwand erforderlich sind. Die Geräte sind in verschiedenen Leistungen mit den Kältemitteln R290 und R32 erhältlich und lassen sich daher an eine Vielzahl von Installationsanforderungen anpassen.

Diese innovativen Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Projekten, darunter Wohngebäude, Gewerbeflächen und Industrieanlagen. Sie sind sowohl für Neubauten als auch für die Nachrüstung bestehender Gebäude ideal und bieten effiziente und umweltfreundliche Heiz- und Kühllösungen, die den Anforderungen moderner Architektur und Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.