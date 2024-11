Das Heizen und vor allem Kühlen großer Hallen stellte bisher vor allem wegen der Raumhöhe und der damit verbundenen Luftschichtung eine große Herausforderung dar. Deshalb freut sich Panasonic Heating and Cooling Solutions mit der Einführung seiner neuen Jet Air Stream Inneneinheiten für PACi NX eine komfortable Lösung zu bieten, die den besonderen Anforderungen große Räume wie Produktionshallen, Lagerhallen und Sporthallen, in denen eine optimale Luftverteilung erforderlich ist, gerecht wird.

Mit einer hohen Luftmenge von bis zu 5000 m³/h und einer großen Reichweite von bis zu 30 Metern sorgen die Jet Air Stream Innengeräte für eine optimale Luftverteilung in großen Räumen. Darüber hinaus verfügen die Smart Modelle über selbstlenkende Motordüsen, die eine Luftschichtung verhindern und eine ideale Temperatur im Aufenthaltsbereich aufrechterhalten. Dabei wird die breite Verteilung der Luft durch die Ausrichtung der Düsen erreicht, die so für eine schnelle Erwärmung oder eine schnelle Kühlung sorgen und so einen „Luftklingeneffekt" erzeugen, der als thermische Barriere wirkt.

Die Geräte bieten eine hohe Leistung bei gleichzeitig leisem Betrieb und sorgen so für eine angenehme Umgebung. Sie wurden für eine einfache Installation entwickelt und sind auch in Varianten für den Anschluss von Luftkanälen oder Textilluftschläuchen vorbereitet, was eine hohe Flexibilität bei verschiedenen Anwendungen ermöglicht.

Die Jet Air Stream Innengeräte sind in drei Varianten – Smart mit selbstlenkenden Düsen, Standard mit manuellen Düsen und als Kanalgerät – sowie in zwei Größen (25 und 50) erhältlich. Sie sind mit energieeffizienten EC-Ventilatoren ausgestattet und bieten fortschrittliche Touchpanel-Steuerungsfunktionen.