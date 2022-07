Darüber hinaus garantiert die unkomplizierte Selbstreinigungsfunktion immer einen hygienischen Betrieb. Die Selbstreinigungsfunktion lässt sich im Anschluss an den Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb mit der Fernbedienung für eine maximale Dauer von 90 Minuten voreinstellen. Während der Selbstreinigung fängt ein waschbarer Luftfilter größere Staubpartikel zuverlässig auf und Personen im Raum werden nicht direkt dem Luftstrom ausgesetzt.

Bei der Montage erweist sich die neue Standtruhe als äußerst flexibel. Es sind vier verschiedene Installationsvarianten möglich: Vorwandmontage mit Bodenaufstellung oder Wandmontage, teilweise in die Wand eingelassen oder komplett in die Wand eingebaut. Dabei passt sich das formschöne und kompakte Gehäuse in elegantem Mattweiß hervorragend in moderne Inneneinrichtungen ein.

Dank der kompakten Bauweise können die Geräte selbst dort installiert werden, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Mit einer Bautiefe von gerade einmal 207 mm eignen sind die Geräte u. a. ideal, wenn ein VRF-System auch bestehende Heizkörper ersetzen soll.

Im Betrieb sorgen die geräuscharmen MG1 Standtruhen mit einer zweifachen Luftführung für Kühl- und Heizbetrieb für maximalen Komfort. Eingestellt werden die Geräte über die optionale Kabelfernbedienung. Zudem sind die Standtruhen kompatibel mit den neuen WLAN-Adaptern für die Internet-Steuerung und der Panasonic Comfort Cloud.

Die MG 1 Standtruhen für die Panasonic ECOi-VRF-Systeme sind ab sofort in den Leistungsgrößen 2,2 bis 5,6 kW lieferbar.