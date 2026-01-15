Panasonic Heating & Cooling Solutions präsentiert seine neuen und umfassenden Gesamtlösungen für das Heizen und Kühlen von Wohngebäuden, die Hausbesitzern mehr Wohnkomfort, präzisere Kontrolle, weniger CO2-Ausstoß und erhebliche Energieeinsparungen bieten sollen. Die verschiedenen innovativen Produkte kombinieren modernste Wärmepumpentechnologie mit intelligenter Steuerung und Energiemanagement, um das Heizen in Zukunft noch nachhaltiger und sparsamer zu machen.

Partnerschaft mit tado°: Raumsteuerung und intelligente Energiemanagementdienste

Anfang des Jahres stellte Panasonic bereits seine erste integrierte Energiesparlösung in Kooperation mit tado° vor, die die Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpentechnologie von Panasonic mit den intelligenten Heizungsprodukten von tado° kombiniert. Mit dieser neuen Lösung, die dem Endverbraucher eine intelligente Heizungssteuerung bietet und so für einen geringeren Energieverbrauch sorgt, unterstreicht Panasonic sein Engagement für Nachhaltigkeit. Insbesondere die intelligenten Thermostaten von tado° senken den Energieverbrauch um bis zu 22 % und ermöglichen auch die Steuerung mehrerer Räume, so dass die Nutzer die Temperatur in verschiedenen Bereichen des Hauses präzise und einfach regulieren können.

Aquarea Air Smart Gebläsekonvektoren: Stil trifft auf Effizienz

Ergänzend zur Wärmepumpentechnologie bietet Panasonic ein neues komplettes Sortiment an intelligenten Gebläsekonvektoren und Lüftungssystemen. Die eleganten Geräte sind mit fortschrittlichen Reglern ausgestattet, die eine hocheffiziente Klimaregelung ermöglichen. Das schlanke Design fügt sich nahtlos in jedes Haus ein und verfügt über raffinierte Produktmerkmale und eine hervorragende Leistung. Der Motor der intelligenten Gebläsekonvektoren arbeitet außergewöhnlich effizient und verbraucht dank seiner geringen Wattzahl deutlich weniger Energie.

Lüftungslösungen: Verbesserung der Raumluftqualität

Die Aquarea Vent-Systeme sind in einer Vielzahl von Größen und Formaten erhältlich und passen so in jedes Haus. Sie wurden entwickelt, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern und gleichzeitig energieeffiziente Lösungen für einen ganzjährigen Komfort zu bieten. Sowohl die intelligenten Gebläsekonvektoren als auch die Wohnraumlüftung sind mit fortschrittlichen drahtlosen Konnektivitätsoptionen ausgestattet.

Aquarea M-Serie: Modulares Design für jedes Haus

Die Luft/Wasser-Wärmepumpen der Aquarea M-Serie von Panasonic, die seit Sommer 2024 auf dem Markt erhältlich sind, überzeugt durch ihr modulares Konzept, das eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen und Gebäudetypen garantiert. Die Innengeräte sind in drei Varianten erhältlich: als Reglermodul für vereinfachte Installation bei geringem Platzbedarf im Innenraum, als Hydromodul, bei dem der Brauchwarmwasserspeicher flexibel gewählt werden kann oder als Kombi-Hydromodul, bei dem der Warmwasserspeicher im Innengerät integriert ist. Das System verwendet das natürliche Kältemittel R290, das ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP) von nur 3 aufweist und somit eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kältemitteln darstellt.