Mit neuen Initiativen in der Heiz- und Kühlbranche und innovativen Produkteinführungen demonstriert Panasonic Heating & Cooling Solutions im Rahmen der Chillventa 2024 sein fortlaufendes Engagement für Umwelt und Innovation. Auf der Pressekonferenz sprachen führende Vertreter des Unternehmens sowie seines Partners tado° über neue Entwicklungen für die Nutzung erneuerbarer Energien und innovative HLK-Lösungen für Wohn- und Gewerbegebäude in ganz Europa.

Führend in Europas Bemühungen um die Dekarbonisierung der HLK

Hiroshi Komatsubara, Leiter des HVAC-Geschäfts von Panasonic in Europa, bekräftigte zunächst die Orientierung von Panasonic am Green Deal der EU, der bis 2030 42,5 % erneuerbare Energien und bis 2050 eine CO2-neutrale Energieversorgung vorsieht. Er betonte die langfristige Vision des Unternehmens, im Rahmen der Panasonic GREEN IMPACT Strategie die CO 2 Emissionen innerhalb des Unternehmens und der Lieferkette bis 2050 um 300 Millionen Tonnen zu reduzieren.

Weiterhin erläuterte Komatsubara auch die strategischen Investitionen von Panasonic in die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion in Europa. Hierzu zählen die Entwicklung von Wärmepumpen in Zusammenarbeit mit Universitäten und die Ausweitung der Produktion von Luft-Wasser-Wärmepumpen für Wohngebäude mit natürlichem Kältemittel in der tschechischen Werksniederlassung. Anschließend stellte er die Big Aquarea T-CAP M-Serie, das neueste R290-Wärmepumpensystem mit natürlichem Kältemittel für Mehrfamilienhäuser und Gewerbegebäude vor. Die vielseitigen Geräte sind in den Größen 20, 25 und 30 kW erhältlich und können in Kaskade bis zu 300 kW leisten. Dadurch wird die Anzahl der Außengeräte in Mehrfamilienhäusern und kleineren Geschäftsgebäuden reduziert und eine platzsparende Lösung ermöglicht. Die Modelle werden ab November 2024 über die lokalen Produktionskanäle von Panasonic erhältlich sein.

Innovative Lösungen für das Raumklima

Mit der Hydronik-Reihe stellte Komatsubara die neuen Lösungen für das Raumklima vor, die sowohl Wohnkomfort als auch Energieeffizienz der Kunden verbessern. Die Produktreihe integriert Heizung, Kühlung und Klimatisierung in einer nahtlosen Lösung. "Diese Lösungen nutzen Wasserzirkulationsrohre und bieten den Kunden eine einheitliche Steuerungslösung, die sowohl Energieeinsparungen als auch eine höhere Benutzerfreundlichkeit ermöglicht", erklärte Komatsubara. Diese Produktreihe, die sich in jede Innenraumumgebung einfügt, ist ab diesem Monat erhältlich.

Zwei Schlüsselprodukte innerhalb dieser Reihe sind Aquarea Loop und Aquarea Air: "Aquarea Loop ermöglicht eine dezentrale Raumheizung und -kühlung, bei der die Kunden ihre bevorzugte Temperatureinstellung wählen können, während Aquarea Air intelligente Gebläsekonvektoren mit präziser Temperaturregelung und einem eleganten, platzsparenden Design bietet." Beide Systeme sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile einfügen und sich daher sowohl für Wohnräume als auch für Büros eignen.

Steigerung der Effizienz durch Partnerschaften

Philip Beckmann, CEO von tado°, erörterte im Rahmen der Pressekonferenz die Ergebnisse einer Umfrage unter 12.000 europäischen Haushalten und die gemeinsamen Bemühungen mit Panasonic, die hierin ermittelten Kundenprobleme anzugehen. Er stellte fest, dass "75 % unserer Kunden immer noch mit Gas oder Öl heizen. Dabei planen 23 % dieser Kunden, das bestehende Gas- oder Ölheizungssystem in den nächsten drei bis vier Jahren zu ersetzen, wobei die meisten von ihnen auf Luft-Wasser-Wärmepumpen setzen wollen. Hohe Kosten und Bedenken hinsichtlich der Effizienz sind jedoch nach wie vor die größten Hindernisse für die Einführung".

Um diese Herausforderungen zu meistern, werden Panasonic und tado° eine gemeinsame integrierte Lösung für maximale Heizeffizienz und Energieeinsparungen herausbringen, die gleichzeitig hohen Wohnkomfort verspricht. Die tado°-App wird eine verbesserte Integration mit den Aquarea-Wärmepumpen von Panasonic bieten und eine vereinfachte Steuerung, Multiroom-Management und dynamische Tarifoptimierung ermöglichen. Beckmann kündigte außerdem Zukunftspläne für weitere Effizienzsteigerungen bis 2025 durch optimierte Steuerungsalgorithmen an, die den Kunden größere Energieeinsparungen ermöglichen. Diese Lösungen werden, beginnend mit dem deutschen Markt, dazu beitragen, den Übergang Europas zu grüner Energie zu beschleunigen.

Herausforderungen für den Wärmepumpenmarkt in Deutschland

José Manuel Alves, Panasonic Regional Director DACH, gab einen Überblick über die Chancen und Herausforderungen für Wärmepumpen auf dem deutschen Markt. Er erklärte, dass der deutsche Markt zwar einen deutlichen Anstieg der Wärmepumpeninstallationen im Jahr 2023 verzeichnete, dass es aber schwierig ist, diesen Schwung beizubehalten. "Der Wärmepumpenmarkt in Deutschland steht vor besonderen Herausforderungen, insbesondere bei der Sanierung von Wohnungen, in denen 63 % der Bevölkerung leben", sagte Alves.

Er fügte hinzu: "Es gibt keine Einheitslösung, die für alle passt. Faktoren wie zentralisierte oder dezentralisierte Systeme, begrenzter Platz und die Vorschriften für Eigentumswohnungen erschweren den Prozess". Um diesen Herausforderungen zu begegnen, konzentriert sich Panasonic darauf, einen einfachen Zugang zu Informationen, Finanzierungsoptionen, Zuschüssen und Anreizen zu bieten, um den Übergang zu unterstützen.

Lösungen für 2025

Clemens Petzold, Marketingleiter DACH, stellte die innovativen Lösungen des Unternehmens für 2025 vor, wobei er sich auf private und gewerbliche Anwendungen konzentrierte. "Wir entwickeln uns ständig weiter, um den Anforderungen moderner Haushalte und gewerblicher Umgebungen gerecht zu werden, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz und Smart-Home-Integration", sagte Petzold.

Er hob die wichtigsten Produkte hervor, darunter die neuen intelligenten Gebläsekonvektoren, die fortschrittlichen Aquarea-Wärmepumpen, das Aquarea-Loop-System und einen neuen Kaskadenregler, der ein flexibleres und effizienteres Wärmemanagement in Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Räumen ermöglicht. "Diese Lösungen sind nicht nur für eine hervorragende Klimakontrolle, sondern auch für maximale Energieeinsparungen ausgelegt", erklärte Petzold.