Für ausreichend Frischluft und ein angenehmes Raumklima selbst bei gut gedämmten Gebäuden sorgt die innovative Lüftungstechnik von Panasonic Heating & Cooling Solutions. Die Gegenstrom-Lüftungsgeräte für Wohnhäuser und Wohnanlagen und die modernen Lüftungssysteme mit Energierückgewinnung der ZY-Serie für den Einsatz in Gewerbeobjekten decken eine Vielzahl von Anwendungsbereichen ab.

Fast 90% ihrer Zeit verbringen Menschen in Innenräumen, wo die Luftqualität durch eindringende Schadstoffe und den Mangel an Luftaustausch beeinträchtigt werden kann. Daher ist moderne Lüftungstechnik nicht nur wichtig für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Sie sorgt auch für mehr Frischluftzufuhr bei zunehmend besser gedämmten Gebäuden, die im Einklang mit der EU-Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie (EPBD) entstehen, um einen hoch energieeffizienten und dekarbonisierten Gebäudebestand bis 2050 zu erreichen.

Für Wohnhäuser: Gegenstrom-Lüftungsgeräte

Die speziell für Wohneinheiten mit geringem Energiebedarf konzipierten Gegenstrom-Lüftungsgeräte von Panasonic sorgen durch eine kontrolliert mechanische Belüftung für stetige Zufuhr von Frischluft im Gebäude.

Sie sind mit zwei leisen bürstenlosen Ventilatoren mit elektronischen Motoren für die Zu- und Abluft ausgestattet, die ein ruhiges Wohnumfeld garantieren. Ein hocheffizienter Kreuzstromwärmetauscher aus Polypropylen gewinnt die in der Abluft enthaltene Energie zurück und überträgt sie auf die zugeführte Luft. Dadurch geht keine Wärme verloren und der Energieverbrauch des Gebäudes kann erheblich gesenkt werden. Dank des hochwertigen Filters der Klasse ISO ePM1 mit 80% Abscheideleistung bleibt gleichzeitig eine gute Qualität der Innenraumluft erhalten.

Die Gegenstrom-Lüftungsgeräte sind passend für jeden Wohnbedarf in drei Ausführungen erhältlich: für die horizontale Montage, für die vertikale Montage und ein Gerät, das sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden kann. Die flexiblen Montagemöglichkeiten und die leicht zugänglichen Bauteile vereinfachen die Installation und erleichtern die Wartung.

Für Gewerbeobjekte: moderne Lüftungssysteme mit Energierückgewinnung

Die modernen Lüftungssysteme der ZY-Serie sorgen nicht nur für frische, gefilterte Luft im Innenraum, sondern auch für eine angenehme Luftfeuchtigkeit, die je nach Jahreszeit angepasst werden kann. Eine hohe Wärmerückgewinnungsrate macht sie zu einer besonders nachhaltigen Lösung für Gewerbeobjekte: Bis zu 83 % der Wärme kann so aus der Abluft zurückgewonnen werden, um Betriebskosten zu optimieren.

Die Serie umfasst neun Modelle in verschiedenen Größen. Das leistungsstärkste Lüftungsgerät kann ein Luftvolumen von 2000 m3/h umwälzen. Jedes Gerät ist mit energieeffizienten Gleichstrommotoren ausgestattet, die unabhängige Steuerungseinstellungen für Zu- und Abluft ermöglichen. Dabei erreichen die Geräte einen externen statischen Druck von bis zu 150 Pa und sind standardmäßig mit einem Filter der Klasse F7 ausgestattet. Alleinstellungsmerkmal sind die zwei Rückstromklappen, die verhindern, dass die Luft in die falsche Richtung strömt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Die Geräte der ZY-Serie können über drei Anschlussmöglichkeiten sehr flexibel in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden: einmal über die Gruppensteuerung mit maximal zwei Lüftungssystemen, über einen Direktanschluss an den Feldversorgungsschalter oder über den Lüftungsbetrieb in Verbindung mit Heiz- und Kühlsystemen. Zudem sind die Lüftungseinheiten mit neuen, modernen Fernbedienungen ausgestattet, die über die RS485-Schnittstelle in die Gebäudeleittechnik integriert werden können.