Wärmepumpensysteme mit natürlichen Kältemitteln galten in der Vergangenheit als innovativ und haben sich mittlerweile auf dem Markt durchgesetzt. Doch wie sieht die Zukunft des Heizens aus? Auf der ISH in Frankfurt präsentiert Panasonic Heating & Cooling Solutions welche innovativen Weiterentwicklungen es im Bereich dieser Heiztechnologie geben wird und wie die Wärmepumpe zu einem Allrounder für Klein- und Großprojekte jeder Art wird – von der erweiterten Leistungsfähigkeit der Geräte, über die Möglichkeit der Kaskadierung bis hin zur Integration weiterer Systeme, die ungeahnte neue Möglichkeiten eröffnen.

Luft/Wasser-Wärmepumpen: Effizienz, Leistung und intelligente Wärmeverteilsysteme

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Panasonic auf der ISH 2025 standen die Aqurea Luft/Wasser-Wärmepumpen der neuen M-Serie und die nahtlose Integration der Steuerungstechnologie des Partnerunternehmens tado°. Durch die Integration der tado°-Technologie können Nutzer ihre Heizkosten um bis zu 22 Prozent senken, denn die intelligente Steuerung ermöglicht unter anderem eine präzise Temperaturregelung, Multiroom-Management und eine dynamische Stromtarifoptimierung.

Die T-CAP der M-Serie garantieren gleichbleibende Heizleistung für Sanierungen vom Einfamilienhaus mit 9 bis 16kW bis hin zu Mehrfamilienhäusern, Gewerbe- oder Industriebauten mit Heizleistungen von bis zu 30kW. Mit dem neuen Advanced Cascade Edge Regler lassen sich bis zu 10 dieser Wärmepumpen kaskadieren und die Leistung somit auf bis zu 300kW erweitern. Genauso wie die kleineren Geräte der M-Serie verfügen auch die Big Aquareas über die T-CAP-Technologie (Total Capacity), die selbst bei extrem niedrigen Außentemperaturen von bis zu -20 °C die Heizleistung konstant hält und damit die Aquarea T-CAP-Serie zur idealen Wahl für Bestandsgebäude ohne aufwändige Sanierung in allen Klimazonen macht. Darüber hinaus gewährleistet die Verwendung des umweltfreundlichen Kältemittels R290 eine zukunftssichere und nachhaltige Lösung.

Ganz aktuell im Programm von Panasonic ist auch das Aquarea Loop System, ein dezentrales Wärmepumpensystem, das speziell für Mehrfamilienhäuser entwickelt wurde. Es ermöglicht individuelles Heizen und Kühlen jedes Raumes über einen zentralen Wasserkreislauf mit niedrigen Temperaturen zwischen 20 °C und 30 °C. In Kombination z.B. mit der Big Aquarea T-CAP Luft-/Wasser-Wärmepumpe der M-Serie bietet das System eine umfassende, energieeffiziente Lösung für Heizung und Warmwasserbereitung in größeren Gebäuden. Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 und einer kompakten Bauweise erleichtert die Aquarea Loop die Umsetzung moderner, nachhaltiger Heiz- und Kühllösungen v. a. im Wohnungsbau. Besonders interessant ist das System auch für Sanierungsprojekte, da es sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren lässt.

Abgerundet wird das Angebot durch die Aquarea Air Smart Gebläsekonvektoren von Panasonic, die Heizen und Kühlen in einem kompakten Gerät vereinen. Mit nur 12,9 cm Bautiefe fügen sie sich in jedes Raumdesign ein und überzeugen mit hocheffizienten Motoren, flexiblen Betriebsmodi und intuitiver Bedienung. Dank einfacher Installation mit variablen Wasseranschlüssen und verschiedenen Leistungsstufen sind sie die ideale Ergänzung zu den Aquarea Wärmepumpen für maximale Energieeinsparung und Komfort.

Raumklimageräte: Innovative Lösungen zum Heizen und Kühlen

Da die Grenzen zwischen Heizen und Kühlen immer weiter verwischen, werden auf der Messe auch innovative Raumklimageräte, neue VRF-Lösungen und Kaltwassersätze gezeigt. Im Bereich der Raumklimatisierung bietet Panasonic mit Power Heat Multi und RAC Solo zwei wegweisende Produkte. Die für extreme Temperaturen bis -25 °C ausgelegte Power Heat Multi-Serie verbindet hohe Effizienz mit einfacher Installation. Dank ihrer Multi-Split-Funktionalität können mehrere Räume unabhängig voneinander entweder beheizt oder gekühlt werden - ein entscheidender Vorteil für private und gewerbliche Anwendungen.

Das kompakte und elegante Raumklimagerät RAC Solo kommt ohne Außengerät aus und ist damit ideal für Installationen mit begrenztem Platzangebot. Mit seinem kompakten Design und der schnellen, unkomplizierten Installation bietet RAC Solo eine flexible Lösung für moderne Wohnräume.

VRF-Systeme und R290-Kaltwassersätze: Effizienz und Umweltbewusstsein

Neben den neuen Wärmepumpen und Raumklimageräten präsentiert Panasonic auch Innovationen im Bereich der VRF-Systeme. Das neue ECOi EX MZ1 mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für gewerbliche Projekte. Mit reduziertem Kältemittelbedarf und umfassenden Sicherheitsvorkehrungen setzt es neue Maßstäbe für nachhaltiges Heizen und Kühlen.

Ein weiteres Highlight sind die Panasonic Kaltwassersätze mit R290, die Effizienz und Umweltfreundlichkeit vereinen. Diese reversiblen Großwärmepumpen eignen sich ideal für Heizung und Kühlung großer gewerblicher und kommunaler Gebäude, z. B. Schulen, Sporthallen, Verwaltungen, wo sowohl Heiz- als auch Kühlleistung sowie Warmwasserbereitung benötigt werden.