Panasonic Heating & Cooling Solutions stellt die leistungsfähigen Klimageräte der neuen PACi NX Elite Serie 4 in den Leistungsstufen 7,1 - 14 kW vor. Mit einer außergewöhnlich effizienten Klimaleistung bei minimalem Energieverbrauch ist die neueste Serie die ideale Heiz- und Kühl-Lösung für Gewerbe, die auch einen Beitrag zur Energiewende leisten wollen.

Die neueste Generation der gewerblichen Klimasysteme überzeugt mit einem frisch designten, kompakten Gehäuse, das trotz seiner Ein-Ventilator-Konfiguration die gleiche beeindruckende saisonale Leistung erreicht wie Modelle mit zwei Ventilatoren. Dies wird durch die optimale Nutzung von drei Wärmetauscher-Ebenen im kompakten Gehäuse möglich. Mit seinem schlanken und leichten Design können die Außengeräte selbst bei begrenzten Platzverhältnissen problemlos installiert werden. Die Rohrleitungslänge wurde zudem erweitert, so dass die maximal zulässige Länge von 100 Metern eine große gestalterische Freiheit und Flexibilität bei der Planung unterschiedlicher Gebäudetypen und -größen bietet.

Auch der Betriebsbereich der PACi NX Elite Serie 4 wurde erweitert, um selbst unter herausfordernden Bedingungen Gebäude zuverlässig bis zu einer Außentemperatur von 52°C zu kühlen. Heizen lässt sich mit den modernen Geräten bis zu einer Außentemperatur von -20°C. Zudem punkten die Geräte durch sehr geringe Geräuschemissionen, die bis auf ein Minimum von 48 dB(A) gesenkt werden können.

Jede PACi NX Außeneinheit der neuen Serie kann mit bis zu vier Innengeräten verbunden werden. Um den Anforderungen jedes Unternehmens und jedes hochwertigen Wohnprojekts gerecht zu werden, lassen sich diese als Dual-, Trio- und Quattro-Split-Verbindungen installieren. Die aktuelle Gerätegeneration besticht zudem durch eine hohe saisonale Effizienz mit einem SEER-Wert von bis zu 7,8 (A++) und einem SCOP-Wert von bis zu 4,9 (A++).

Die Panasonic PACi NX Elite Serie 4 lassen sich ganz einfach über einen kabelgebundenen Conex-Controller sowie via Wi-Fi und Bluetooth steuern. Sie sind zudem kompatibel mit der H&C Control App, der H&C Diagnostic App und der Comfort Cloud App von Panasonic. Darüber hinaus ermöglicht die Einbindung der Klimasysteme in die Panasonic AC Smart Cloud und die AC Service Cloud eine intelligente Lösung zur Überwachung und Betreuung von Klimasystemen an mehreren Standorten.