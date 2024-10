Panasonic Heating & Cooling Solutions setzt mit seinem neuen 2-Leiter-VRF-System ECOi EX MZ1 neue Maßstäbe in puncto Effizienz, Qualität und Zukunftssicherheit. Es vereint alle Vorteile von VRF-Systemen – das Heizen und Kühlen mit nur einer Anlage und die individuelle Temperaturregelung in verschiedenen Räumen und Zonen – mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen für die Arbeit mit dem modernen Kältemittel R32. So kann Panasonic Fachplanern und Installateuren trotz F-Gase-Verordnung auch in Zukunft Sicherheit für ihre Projekte bieten.

Kompaktes Design und hohe saisonale Effizienz

Die 2-Leiter ECOi EX MZ1 Serie zeichnet sich durch ein kompaktes Design und eine leichte Bauweise aus, die erhebliche Vorteile bieten. Das verbesserte Glockenmunddesign des Luftauslasses sorgt nicht nur für einen geräuscharmen Betrieb, sondern auch für eine Reduzierung der Aufstellfläche um 43 %, was wiederum den Aufwand und die Kosten für Planung und Installation senkt. Die kompakte Größe erleichtert vor allem Installationen mit mehreren Einheiten und ermöglicht dank der maximalen Gesamtrohrleitungslänge von 1.000 Metern für bis zu 64 Inneneinheiten einen vielseitigen und platzsparenden Einsatz.

Die ECOi EX MZ1 Serie ist für gewerbliche Projekte konzipiert und hat einen sehr weiten Betriebsbereich. Sie kann auch bei extremen Temperaturen von -25 °C bis 52 °C noch ausreichend Leistung liefern und ist somit für unterschiedlichste Klimabedingungen geeignet. Trotz des kompakten Gehäuses erreichen die 10PS-Geräte beispielsweise mit ηs,c 310,1% im Kühlbetrieb und ηs,h 172,4% im Heizbetrieb eine hohe saisonale Effizienz.

Reduzierter Kältemittelbedarf und erhöhte Sicherheit

Sicherheit hat für Panasonic höchste Priorität. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen, die mit R410A betrieben werden, verbraucht die ECOi EX MZ1 Serie 57 % weniger R32-Kältemittel. Diese Reduktion ermöglicht den Betrieb vieler Installationen ohne zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, die sonst bei R32-Systemen vorgeschrieben wären. Zusätzlich hat Panasonic für die ECOi EX MZ1 Serie daher normenkonforme Sicherheitsmaßnahmen entwickelt. Ein neuer externer R32-Kältemittelleckdetektor, der den Normen EN 378 und IEC 60335-2-40 entspricht, kann entweder nur mit Leckalarm oder zusätzlich mit einem 2-Leiter-Überdruckventil-Bausatz eingesetzt werden.

Erweiterte Optionen und verbesserte Luftqualität

Panasonic bietet zu dem neuen Außengerät der ECOi EX MZ1-Serie eine umfangreiche Produktpalette an R32-Innengeräten an, die vielfältigsten Anforderungen gerecht wird. Alle Innengeräte der Serie sind mit der nanoe™ X-Technologie ausgestattet. Die nanoe™ X-Technologie von Panasonic nutzt Hydroxylradikale, wie sie auch in der Natur vorkommen, um Schadstoffe wie Viren, Bakterien, Allergene und Gerüche in der Luft zu reduzieren und so die Luftqualität zu verbessern.

Darüber hinaus sind Hydromodule verfügbar, die die Bereitstellung von Heiz - und Warmwasser ermöglichen. Für den Einsatz im Zusammenspiel mit einer Belüftungsanlage stehen Optionen wie Energierückgewinnungsventilatoren (ERVs) und Anschlusssets für Lüftungsgeräte (AHUs) zur Verfügung.

Vielfältige Konnektivitätsoptionen, einschließlich Stand-alone -Lösungen, zentraler Steuerungen und GLT-Anbindung, gewährleisten eine nahtlose Kontrolle und Steuerung in verschiedenen Konstellationen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aircon.panasonic.de.