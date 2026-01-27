Mit dem Aquarea Loop und dem neuen Cloud Kaskadenregler bietet Panasonic Heating & Cooling Solutions eine vielseitige und effiziente Lösung für Zentralheizungsprojekte und Brauchwasseranwendungen in Mehrfamilienhäusern und Gewerbe.

So kann ein auf den Bedarf ausgerichtetes Zentralheizungssystem aufgebaut werden, das sich auch für die Integration in Bestandgebäude eignet. In Kombination mit den Big Aquarea T-CAP Luft-/Wasser-Wärmepumpen der M-Serie kann Panasonic so eine Gesamtlösung aus einer Hand liefern, die gleichzeitig das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit sowie umweltfreundlichere Lösungen für eine bessere Zukunft unterstreicht.

Das dezentrale Wasser-Luft-Wärmepumpensystem Aquarea Loop

In großen Gebäuden sorgt das neue Aquarea Loop für bedarfsgerechtes Heizen und Kühlen der einzelnen Etagen oder Räume. Als dezentrales Wasser-Luft-Wärmepumpensystem wird es aus dem zentralen Wassersystem versorgt und arbeitet mit einem eigenen R290-Kältekreislauf. Durch thermischen Ausgleich wird ein effizienter Betrieb ermöglicht: Bei einem zentralen Wasserkreislauf mit niedrigen Temperaturen zwischen 20ºC und 30ºC kann jedes Gerät die Niedrigenergie aus dem zentralen Kreislauf so aufwerten, dass die lokal benötigte höhere Kondensationstemperatur erreicht wird.

Bei der Renovierung von Zentralheizungssystemen kann Aquarea Loop nicht nur die bestehenden Heizkörper ersetzen, sondern auch mit den vorhandenen Rohrleitungen arbeiten. Da das System sowohl heizen als auch kühlen kann, wird so die Gesamteffizienz des Gebäudes erhöht. Vielseitige Regelungsoptionen einschließlich integrierter Bedienfelder, Wandfernbedienungen, Modbus und W-LAN gewährleisten einen flexiblen Betrieb und die Integration mit anderen Systemen. Das Gerätedesign vereinfacht nicht nur die Installation, sondern bietet eine ansprechende Alternative zu veralteten Heizkörpern.

Kaskadenregler Aquarea Cascade Edge

Noch in diesem Jahr bringt Panasonic den neuen Kaskadenregler Aquarea Cascade Edge Manager für Aquarea-Projekte auf den Markt, der mit der Aquarea H-Serie aufwärts kompatibel ist. Der lokale Web-Regler, der bis zu 10 Aquarea-Wärmepumpen kaskadieren kann, lässt sich dank des vorkonfigurierten W-LAN einfach über Smartphone, Tablet oder PC mit anderen Managementlösungen verbinden. Erhältlich als P-Smart Edge für die Steuerung und Überwachung von Aquarea-Kaskadensystemen oder als P-Smart Nexus für die intelligente Fernverwaltung mehrerer Standorte, bieten beide eine benutzerfreundliche Oberfläche, die eine 24/7-Fernverwaltung von Installationen inklusive Datenhistorie gewährleistet. Darüber hinaus verfügt der Kaskadenregler über eine Alarmbenachrichtigung per E-Mail und eine 5-Jahres-Statistik der Betriebsparameter sowie des gesamten Stromverbrauchs, der Stromerzeugung und des COP.

Big Aquarea T-CAP Luft-/Wasser-Wärmepumpe der M-Serie

Wer eine Gesamtlösung für das zentrale Heizen großer Gebäude sucht, kann Aquarea Loop mit der Big Aquarea T-CAP Luft-/Wasser-Wärmepumpe der M-Serie ergänzen. Die vielseitigen Geräte bieten eine flexible, kompakte und energieeffiziente Lösung für die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung. Erhältlich in den Größen 20, 25 und 30 kW können sie in Kaskade auf bis zu 300 kW erweitert werden. Mit Hilfe der T-CAP-Technologie, die mit dem natürlichen und umweltschonenden Kältemittel R290 mit einem niedrigen GWP-Wert von 3 arbeitet, bietet die M-Serie Wasservorlauftemperaturen von bis zu 75⁰C. Dadurch lässt sie sich leicht mit Wassersystemen wie Gebläsekonvektoren, Fußbodenheizungen und Warmwasserspeichern kombinieren.