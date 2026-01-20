Big Aquarea, die R290-Wärmepumpe der M-Serie mit innovativer T-CAP Technologie von Panasonic Heating & Cooling Solutions. Die Wärmepumpe mit einem großen Leistungsspektrum von 20 bis 30 kW bietet eine flexible, kompakte und energieeffiziente Lösung zur Ergänzung von Zentralheizungs- und Brauchwasseranlagen in Mehrfamilienhäusern oder Gewerbebauten.

Hohe Energieeffizienz und Leistungsstärke

Die beeindruckende Mischung aus Flexibilität und Leistungsstärke macht die neuen Geräte zur idealen Wahl sowohl für Neubauten als auch für Nachrüstungsprojekte. So ist die Big Aquarea M-Serie erhältlich in Größen von 20, 25 und 30 kW Leistung und kann sogar durch Kaskadenregelung auf bis zu 300 kW skaliert werden. Dabei ist es möglich, bis zu 10 Einheiten nahtlos miteinander zu verbinden, was eine hohe Flexibilität beim Systemdesign ermöglicht. Die neuen Geräte bieten nicht nur ein größeres Leistungspotenzial, sondern sind auch im Design ansprechend und funktional. Das Gehäusedesign wurde so optimiert, dass die Außeneinheit im Vergleich zu anderen Fabrikaten mit diesen Heizleistungen sehr kompakt ist und derzeit eine der kleinsten Stellflächen auf dem Markt vorweist. Innen ermöglicht die Kontrolleinheit eine flexible Installation je nach Anforderung der Kunden.

Aus Gründen der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit wird für das System das natürliche Kältemittel R290 mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) von nur 3 verwendet. Um das Kältemittel optimal zu nutzen, ist Big Aquarea mit einem R290 Scroll-Verdichter aus eigener Herstellung ausgestattet, welcher perfekt auf das System abgestimmt ist und somit selbst bei -15°C Außentemperatur 75°C warmes Wasser erreichen kann. Die Geräte lassen sich problemlos mit Wassersystemen wie Gebläsekonvektoren, Fußbodenheizungen, Warmwasserspeichern und vor allem Heizkörpern kombinieren.

Die einzigartige T-CAP Technologie von Panasonic sorgt dafür, dass Big Aquarea Wärmepumpen selbst bei Außentemperaturen von bis zu -20°C heizen und ihre Heizleistung ohne Zusatzheizung aufrechterhalten. Bei anderen Luft/Wasser-Wärmepumpen ist eine höhere Nennheizleistung und damit häufig eine Überdimensionierung oder Zusatzheizung erforderlich, um die gleichen Leistungen bei niedrigen Temperaturen zu erreichen. So kann beispielsweise eine T-CAP-Einheit bei niedrigen Temperaturen die gleiche Leistung erbringen wie zwei andere Einheiten ohne T-CAP-Technologie, wodurch sowohl Material- und Installationskosten als auch Platz gespart werden.

Die Benutzer können zwischen flexiblen Steuerungsoptionen wählen, einschließlich einer reinen Fernsteuerung oder einem Steuerungsmodul für erweiterte Funktionen. Big Aquarea verfügt über eine verbesserte Konnektivität dank 2 CN-CNT-Anschlüssen zur gleichzeitigen Nutzung der Panasonic Service Cloud zur Fernüberwachung sowie der Kaskadensteuerung. Außerdem bietet sie mehrere PCB-Funktionen sowie BMS-Protokolloptionen. Mit der optionalen Zusatzplatine sind die Geräte netzdienlich und erfüllen die Anforderungen der SG(Smart-Grid)-Ready-Funktion nach §14a EnWG.