Ausgestellt auf der diesjährigen IFH/Intherm wird auch der effiziente R290 Kaltwassersatz ECOi-W AQUA-G BLUE, der ab sofort auf dem Europäischen Markt verfügbar ist. Mit 50 bis 80 kW Leistung und leistungsstarker Scrollverdichter-Technologie erfüllt diese innovative reversible Wärmepumpe die ständig wachsenden Anforderungen großer gewerblicher, industrieller und kommunaler Anwendungen sowie von Mehrfamilienhäusern. Die Geräte setzen auf das umweltfreundliche Kältemittel R290 mit einem minimalen Treibhauspotenzial (GWP) von 3 und kommen mit einer vergleichsweise geringen Kältemittelmenge aus. Mit Wasseraustrittstemperaturen von bis zu -15 °C im Kühlmodus und bis zu 70 °C im Heizbetrieb lassen sich die Geräte äußerst flexibel einsetzen. Die hohen Wasseraustrittstemperaturen können sogar bis zu einer Außenlufttemperatur von 0°C zur Verfügung gestellt werden.

Die moderne Scrollverdichter-Technologie sorgt nicht nur für beachtliche Effizienzwerte, sondern auch für einen geräuscharmen Betrieb: Mit SEERs von bis zu 4,41 und SCOP von bis zu 3,92, positioniert sie in der Energieeffizienzklasse A++. Mit einem Schallleistungspegel von nur 79,9 dB(A) und einem Druckpegel von 51,9 dB(A) arbeiten die Geräte leise. Mit Wasseraustrittstemperaturen von bis zu -15 °C im Kühlmodus und bis zu 70 °C im Heizbetrieb lassen sich die Geräte äußerst flexibel einsetzen. Die hohen Wasseraustrittstemperaturen können sogar bis zu einer Außenlufttemperatur von 0 °C zur Verfügung gestellt werden.

Neben hoher Effizienz und reduzierten Betriebsgeräuschen setzt Panasonic auch auf höchste Sicherheitsstandards mit einem zusätzlichen Belüftungssystem, einem Luft-/Kältemittelabscheider und einem nicht entflammbaren, abgedichteten Schaltschrank. Darüber hinaus kommen die Geräte mit vergleichsweise geringen Kältmittelmengen aus. Die Wärmepumpen mit 50 und 60 kW benötigen zum Beispiel weniger als fünf Kilo des natürlichen Kältemittels R290.

Die Steuerung der Geräte ist smart-grid-ready und über die ECOi-W Cloud von Panasonic sind überdies Fernzugriffe in Echtzeit möglich.

Kompatibel mit Kaskadenregler und Planungs-Tool AC Select

Die ECOi-W AQUA-G BLUE ist auch mit dem ECOi-W Kaskadenregler kompatibel. Dieser ist die ideale Lösung für Heiz- und Kühlprojekte, die eine größere Kapazität über 100 kW erfordern und ermöglicht eine Kaskadierung von bis zu 8 ECOi-W Außengeräten, so dass die Kapazität auf bis zu 1,68 MW erhöht werden kann. Die einfache "Plug & Play"-Lösung bietet zudem minimalen Installationsaufwand und ist ohne zusätzliches Zubehör sofort einsatzbereit, da alle Komponenten wie Elektronikplatine, Stromversorgung und Schutzschalter in einem Gehäuse untergebracht sind.

Zur optimalen Konfigurierung von Projekten mit der ECOi-W AQUA-G BLUE kann das neue Planungs- und Konfigurierungsprogramm AC Select genutzt werden. Mit dem effizienten und benutzerfreundlichen Online-Tool wählen Fachleute ihre Lösung direkt aus dem Katalog aus oder geben die erforderlichen Bedingungen ein. So erhalten Sie über AC Select den idealen Produktvorschlag für jeden Bedarf. Zudem bietet das Tool die Möglichkeit, größere Projekte durch Hinzufügen mehrerer Geräte zu planen.

Die neuen ECOi-W AQUA-G BLUE Luft/Wasser-Wärmepumpen sind ab sofort in vier Baugrößen von 50, 60, 70 oder 80 kW lieferbar. Dazu bietet Panasonic ein breites Portfolio von passenden Innengeräten für die Gebäudeklimatisierung an. Alle Wärmepumpen der Serie sind staatlich förderfähig.