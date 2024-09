Aquarea L-Generation von Panasonic Best 100 Good Design Award

Die neuen Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen der Generation L nutzen das natürliche Kältemittel R290. Sie arbeiten äußerst effizient und erreichen Wasseraustrittstemperaturen von bis zu 75 °C. Somit sind die Geräte ideal für die Modernisierung und überall dort, wo hohe Vorlauftemperaturen benötigt werden. Dank der praktischen Hydraulik-Split-Bauweise lassen sie sich zudem schnell und einfach installieren.

Preisgekröntes Design

Das neue, moderne Design, insbesondere der Außengeräte, überzeugte auch die Juroren der Good Design Awards in Japan. Unter 5.715 Einreichungen wurden die neu gestalteten Panasonic Außengeräte unter die GOOD DESIGN BEST 100 gewählt und mit einem Good Design Award für 2022 ausgezeichnet. Die neuen Innengeräte gibt es weiterhin in den beiden Varianten als Kombi-Hydromodul und Hydromodul und lassen sich nach wie vor einfach und schnell installieren, denn alle wichtigen Komponenten sind leicht zugänglich. Für noch mehr Komfort kann das Kombi-Hydromodul unkompliziert durch die Lüftungseinheit von Panasonic ergänzt werden.

Bei der Entwicklung der neuen L-Generation legten die Ingenieure von Panasonic großen Wert auf hohe Energieeffizienz und einfache Installation. Im Außengerät nutzen die Luft/Wasser-Wärmepumpen das natürliche Kältemittel R290. Das ist mit einem GWP von nur 3 deutlich klimaschonender als künstlich hergestellte Kältemittel. Für einen effizienten Betrieb sorgt unter anderem der eigens von Panasonic für das Kältemittel R290 entwickelte und optimierte Verdichter. Eine Bluefin-Beschichtung schützt den Verdampfer bei Verschmutzungen und vor extremen Witterungsbedingungen. Das erhöht die Haltbarkeit und sorgt gleichzeitig für eine schnellere Abtauung. Die Geräte erreichen SCOPs von bis zu 5,07 (mittleres Klima, W35/W55).

Die neuen Aquarea-Geräte können die hohen Wasseraustrittstemperaturen von 75 °C selbst bei Außentemperaturen von bis zu -10 °C zur Verfügung stellen. Die maximale Außentemperaturgrenze für die Heizung liegt bei -25 °C. So ist auch an kalten Tagen eine zuverlässige Wärmeversorgung sichergestellt.

Die Geräte der L-Generation nutzen eine hydraulische Verbindung zwischen Innen- und Außenmodul. Dank dieser Hydraulik-Split-Bauweise ist bei der Installation kein Kälteschein erforderlich, da das Kältemittel lediglich im sicher hermetisch abgedichteten Außengerät zum Einsatz kommt. Zudem sind die Geräte um bis zu 8 dB(A) leiser als ihre Vorgänger.

Der weiter optimierte Regler der neuen Aquarea-Geräte sorgt durch eine intelligente Bivalenzregelung mit Stromtariflogik für kostengünstigen Betrieb. Für Installateure und Serviceunternehmen steht zudem die Aquarea Service Cloud zur Verfügung, die eine Echtzeit-Fernüberwachung der Anlagen via Internet ermöglicht. Der Installateur hat dadurch Zugriff auf Statistiken, die Historie und Systeminformationen. So kann er aus der Ferne dafür sorgen, dass die Anlagen immer optimal laufen. Die Aquarea Smart Cloud dagegen bietet den Endbenutzern eine intuitive Steuerung der Wärmepumpe sowie die Fernprogrammierung von Heizung und Kühlung über ein Smartphone, Tablet oder einen Computer. Die Aquarea Smart Cloud zeigt zudem den Energieverbrauch und informiert den Kunden frühzeitig bei möglichen Problemen.